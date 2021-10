La pausa per le nazionali ha dato molti spunti interessanti in tema mercato. Alcuni giocatori sono stati intervistati e non hanno nascosto il loro disappunto per gli infortuni muscolari subiti o per il poco minutaggio raccolto in questo stagione. Questo è il caso, in casa Juve, di Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Il gallese ha lanciato una frecciatina alla Juventus in riferimento alla gestione dal punto di vista fisico riservatagli dallo staff tecnico e medico bianconero. Lo svedese invece non ha scartato la possibilità di un suo trasferimento in futuro al Paris Saint Germain o al Real Madrid.

E a tal riguardo, sembra difficile attualmente che le due società menzionate dallo svedese possano presentare un'offerta alla Juventus per il giocatore. Si è parlato in questi giorni si un possibile trasferimento di Dejan Kulusevski a gennaio al Tottenham. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato però, potrebbe approdare all'Atalanta. Lo svedese potrebbe essere scambiato con la punta colombiana Luis Muriel.

Il centrocampista Kulusevski potrebbe trasferirsi all'Atalanta per Muriel

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire il cartellino di Dejan Kulusevski all'Atalanta per la punta Luis Muriel. Si era parlato di questo scambio di mercato già durante il recente Calciomercato estivo.

La società bergamasca però riteneva - e ritiene - incedibile il colombiano. Le cose potrebbero cambiare a gennaio, soprattutto se Piccoli dovesse dimostrare di essere un giocatore importante per l'Atalanta. La giovane punta in questo inizio stagione sta dando un grande contribuito alla società bergamasca e ogni volta che è stato schierato ha dimostrato di essere bravo dal punto di vista realizzativo.

Kulusevski potrebbe essere un acquisto ideale per l'Atalanta, anche perché Gasperini nel suo 3-4-2-1 valorizza molto i trequartisti. Molto dipenderà dalle prossime settimane e dalla fiducia che Allegri concederà al centrocampista svedese.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe effettuare altre cessioni importanti durante il mercato di gennaio.

La società bianconera starebbe valutando infatti la partenza di Aaron Ramsey e quella di Weston McKennie. Il centrocampista gallese interesserebbe a diverse società inglesi. L'ingaggio che attualmente guadagna alla Juventus da circa 7 milioni di euro a stagione non agevola una sua eventuale partenza. Diversa invece è la situazione del centrocampista. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse concreto del West Ham, che potrebbe investire circa 40 milioni di euro sul giocatore. La Juventus potrebbe offrirlo per Aurelien Tchouameni, centrocampista del Monaco e della nazionale francese.