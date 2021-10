Arrivano notizie davvero molto interessanti per quanto riguarda il Calciomercato europeo. Le ultime news si concentrano sul Newcastle, squadra sulla quale in questi giorni si sono accesi certamente i riflettori, dopo che è stata rilevata dal fondo saudita Pif, in mano al ricchissimo principe ereditario Mohammad Bin Salman. Quest'ultimo è subentrato dopo 14 anni al miliardario inglese Mike Ashley ed ha intenzione di scatenarsi sul mercato. La proprietà araba ha esonerato il tecnico dei Magpies Steve Bruce, autore di un inizio di stagione senz'altro da dimenticare.

Bruce ha collezionato in due anni alla guida del Newcastle un tredicesimo ed un dodicesimo posto. La dirigenza del club britannico è dunque alla ricerca di allenatore di caratura per continuare al meglio la stagione. In queste ore si sta facendo anche il nome di Antonio Conte come possibile nuovo allenatore del club britannico.

Antonio Conte nella lista dei possibili successori di Bruce

Il tecnico leccese potrebbe tornare in panchina dopo avere conquistato lo scudetto con l'Inter. Conte, che al momento è opinionista a Sky Sport, sarebbe nelle mire della nuova proprietà araba, desiderosa di mettere sotto contratto un allenatore di prestigio. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate, comunque, l'ex tecnico nerazzurro non sarebbe molto attratto dalla prospettiva di sedersi sulla panchina del St.

James Park. E' infatti noto che Conte è un tecnico molto carismatico, intenzionato a fare in prima persona il mercato, ad inizio stagione. Per questo, nelle ultime ore stanno circolando anche altri nomi come possibili successori di Bruce. Dalla dirigenza del Newcastle, infatti, sarebbero monitorati Frank Lampard (ex allenatore del Chelsea), Eddi Howe e Rafa Benitez, anche se il primo nome della lista della nuova proprietà araba sarebbe proprio quello di Antonio Conte.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Da sottolineare anche la candidatura di Fonseca, un'altra vecchia conoscenza del nostro campionato (l'anno scorso è stato allenatore della Roma). Su Conte, inoltre, sarebbe molto forte anche l'interesse del Manchester United. I Red Devils, nonostante l'acquisto di Cristiano Ronaldo, non hanno certamente iniziato nel migliore dei modi la stagione, dunque Solskjaer è fortemente in bilico.

Mercato Newcastle, la nuova proprietà punta Haaland

La dirigenza del Newcastle, comunque, avrebbe a disposizione un budget di ben 250 milioni di euro da investire sul mercato e sarebbe intenzionata a puntare su alcuni dei migliori giocatori al mondo, come Erling Braut Haaland, fortissimo attaccante norvegese del Borussia Dortmund.