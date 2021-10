Le ultime notizie per quanto riguarda il Calciomercato europeo si concentrano su Haaland, nuovo fenomeno del calcio mondiale. L'attaccante norvegese sta stupendo l'intero globo grazie alla sua media reti straordinaria. Secondo le statistiche, infatti, Haaland ha più gol che presenze fino a questo momento. Il centravanti di origini nordiche ha letteralmente fatto sfracelli in tutte le squadre che ha giocato, a cominciare dal Red Bull Salisburgo. Notevolissime anche le sue prestazioni in Champions League (anche se il Borussia ha perso ben 4 a 0 contro i giovani dell'Ajax).

Haaland è stato seguito in passato dalla Juventus, ma poi il norvegese ha deciso di trasferirsi a Dortmund per giocarsi le sue carte nel campionato tedesco. Il club bianconero segue ancora con grande attenzione la situazione relativa al giocatore, ma pare molto probabile che il norvegese, se dovesse lasciare il Borussia Dortmund, non si trasferirà alla Juventus.

Mercato europeo, su Erling Haaland sarebbe piombato anche il Newcastle

Secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, su Erling Haaland ci sarebbe anche il Newcastle. La nuova proprietà araba ha grandi progetti, ma soprattutto possiede un capitale notevolissimo. Infatti, il Newcastle avrebbe a disposizione ben 250 milioni di euro da investire per le prossime campagne di calciomercato.

Haaland sarebbe uno degli obiettivi principali del club inglese, ma il suo valore di mercato oscilla attualmente tra i 150/200 milioni di euro. In ogni caso, stando all'ex giocatore del Liverpool (ora opinionista) Jamie Carragher, se Haaland dovesse lasciare il Borussia Dortmund, molto difficilmente si accaserebbe in una squadra come il Newcastle, che al momento non è di certo al livello delle big europee.

Ricordiamo, infatti, che, oltre alla Juventus, sull'attaccante norvegese ci sono anche club come il Paris Saint Germain, il Real Madrid e soprattutto il Manchester City. Si attendono ulteriori sviluppi di mercato nei prossimi mesi.

Newcastle, si punterebbe al dream team

La dirigenza del Newcastle, in ogni caso, avrebbe messo nel mirino alcuni top player del calcio europeo, come ad esempio Paul Pogba del Manchester United, Countiho del Barcellona e Isco del Real Madrid.

Si è anche fatto il nome di Franck Kessié, che andrà in scadenza con il Milan nel 2022 e che potrebbe rivedere le sue richieste economiche (otto milioni di euro all'anno). Attenzione anche ai nomi di Lautaro Martinez dell'Inter e di Dusan Vlahovic della Fiorentina, entrambi nel mirino del club britannico.