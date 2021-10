Le notizie di Calciomercato non si fermano neanche durante l'autunno: sono infatti numerose le news che coinvolgono la Juventus, che si sta concentrando soprattutto alla partita in programma contro l'Inter, match che potrebbe riaprire il discorso Scudetto. Le ultime notizie riguardano in particolare Matthjis de Ligt, fortissimo difensore olandese al momento tra i migliori in circolazione. Secondo i media spagnoli, il giocatore assistito da Mino Raiola potrebbe lasciare il club bianconero al termine della stagione in corso.

Mercato Juventus: de Ligt potrebbe trasferirsi al Barcellona

Secondo indiscrezioni di mercato che arrivano dalla Spagna, il Barcellona non avrebbe abbandonato la pista che porta a de Ligt, giocatore molto desiderato dalla società catalana, che lo segue dai tempi dell'Ajax. Per il giornale iberico il numero uno del Barcellona Laporta sarebbe in contatto costante con l'agente del giocatore Mino Raiola, per cercare di portare a termine l'operazione nella prossima sessione di calciomercato estivo. Il Barcellona considererebbe de Ligt il vero erede di Gerard Piqué, bandiera del club catalano, con il quale ha vinto numerosi trofei. Sempre secondo i rumor spagnoli, il difensore ex Ajax avrebbe dato il via libera alla cessione e sarebbe ben felice di trasferirsi in Catalogna, dove troverebbe alcuni suoi compagni di squadra nella nazionale olandese.

Tuttavia, de Ligt ha un contratto con la Juventus fino al 2024 e guadagna ben dodici milioni all'anno, ma soprattutto la sua clausola rescissoria è di centocinquanta milioni di euro. Si tratta di un prezzo al quale il Barcellona, scosso dai debiti a causa della pandemia Covid, non potrebbe certamente arrivare. Secondo il portale spagnolo, dunque, il club catalano sarebbe intenzionato a proporre uno scambio alla Juventus, dopo quello avvenuto tra Pjanic e Arthur nella scorsa estate.

Si attendono ulteriori aggiornamenti di mercato nelle prossime settimane.

Juventus, obiettivo Dusan Vlahovic per rinforzare l'attacco

Intanto, arrivano indiscrezioni di mercato anche su Dusan Vlahovic, uno dei giocatori attentamente monitorati dalla Juventus per rinforzare il reparto offensivo. Il centravanti serbo potrebbe lasciare la Fiorentina già nella prossima sessione di calciomercato invernale, per il fatto che ha deciso di non rinnovare con il club viola.

Su di lui sarebbe molto forte l'interesse del Manchester City, che avrebbe già a disposizione la cifra richiesta dal numero uno della Fiorentina, Rocco Commisso. La Juventus, dunque, dovrebbe sperare che la Fiorentina non ceda Vlahovic già a gennaio. Sul classe 2000, in ogni caso, ci sarebbe anche il Dortmund.