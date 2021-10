Siamo ancora ad ottobre, ma il Milan è già attivo sul mercato in vista della sessione di acquisti che prenderà il via il prossimo gennaio. I rossoneri, forti dell'inizio di stagione molto positivo, almeno in campionato, dove hanno raccolto otto vittorie e un pareggio in nove partite, starebbero cercando di blindare il fantasista francese Romain Faivre. Il giovane classe 1998, ad ora sotto contratto con i francesi del Brest, era vicino al Milan già nella scorsa estate. Negli ultimi giorni, però, l'entourage del centrocampista avrebbe trovato una bozza di intesa con il direttore sportivo dei rossoneri Frederic Massara.

Già nella sessione estiva il club e il giocatore avevano trovato una intesa

Come già accennato, non è una novità assoluta quella di vedere il nome di Faivre associato al Milan. Durante l'ultima sessione di Calciomercato, infatti, i rossoneri non hanno nascosto il loro interesse verso il centrocampista, esponendosi e cercando di portare il giovane a Milano. Era così nata una vera e propria trattativa, con il club che aveva anche trovato un principio di intesa sull'ingaggio con il francese. Tuttavia, alla fine la trattativa saltò su decisione del Brest, probabilmente irritato dal tentativo di Faivre di forzare la mano per trasferirsi il prima possibile in Italia. Il giocatore, d'altronde, è al momento legato al club francese da un contratto in scadenza il 30 giugno del 2025 e per questo il club vorrebbe monetizzare il più possibile la sua cessione, forte anche del fatto che non rischia (almeno ad ora) di perdere il proprio tesserato a zero per una eventuale scadenza di contratto.

Il Milan vorrebbe il giocatore già a gennaio: bozza di intesa per un quadriennale

L'incontro tra Massara e l'agente di Faivre, comunque, sarebbe stato abbastanza positivo. Le parti, infatti, avrebbero trovato una bozza di intesa su un contratto quadriennale, con il Milan che spinge per acquistare il centrocampista già a gennaio.

Tuttavia, comunque, i rossoneri dovranno ancora trattare con il club, che dal canto suo non sembra essere intenzionato a lasciar partire quello che è il giocatore più forte in rosa. La scorsa estate il Milan aveva offerto 12 milioni più tre di bonus, ricevendo una risposta negativa. Molto difficile pensare di trovare una intesa a gennaio: l'attuale club di Faivre, infatti, è in lotta per la salvezza e per questo vorrebbe discutere di una eventuale cessione solo nella prossima estate.

A dimostrazione dell'importanza del giocatore vi sono i numeri di questa prima parte di stagione, con Faivre che ha raccolto 3 gol e 4 assist in 10 partite. Il Milan, invece, cercherà di far leva sulla volontà del giocatore, che vorrebbe trasferirsi in Italia.