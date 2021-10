La Juventus dopo un inizio di stagione difficile è riuscita a trovare equilibrio e risultati in Serie A. Anche il pareggio contro l'Inter è stato considerato un risultato positivo per i bianconeri, che perdevano 0-1 a pochi minuti dalla fine. Miglioramenti evidenti soprattutto nell'atteggiamento, meno dal punto di vista del gioco anche se la qualità di Dybala e Chiesa entrati nel secondo tempo ha agevolato il pareggio bianconero (arrivato su rigore, gol segnato dalla punta argentina). La Juventus però è già a lavoro per il mercato di gennaio, sia per quanto riguarda le cessioni che gli acquisti.

Si parla ad esempio di un interesse concreto del Newcastle per Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, mentre il West Ham potrebbe provare ad acquistare McKennie.

Per quanto riguarda gli investimenti per il centrocampo si starebbe seguendo Aurelien Tchouameni del Monaco, nel settore avanzato il preferito sembra essere Dusan Vlahovic. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe lavorando soprattutto sull'acquisto della punta della Fiorentina, che però sarebbe seguito da diverse società europee. Per questo i bianconeri per anticipare i tempi potrebbero trovare prima un'intesa contrattuale con il giocatore e successivamente quella con la società toscana.

La punta Vlahovic potrebbe trasferirsi alla Juve

La Juventus avrebbe deciso di investire su Dusan Vlahovic come rinforzo per il settore avanzato. La punta della Fiorentina difficilmente arriverà a gennaio, potrebbe essere il grande acquisto del prossimo Calciomercato estivo. Le dichiarazioni degli agenti sportivi della punta (che hanno confermato la volontà di non prolungare il contratto con la società toscana) hanno evidentemente suscitato molto clamore mediatico, con Vlahovic criticato in particolar modo dai tifosi della Fiorentina.

Nonostante questo, il giocatore contro il Cagliari ha regalato una grande prestazione, segnando su punizione il gol del 3-0. Il suo contratto scade a giugno 2023, per questo la Fiorentina potrebbe cercare di cederlo già a gennaio così da evitare una diminuzione del prezzo di mercato nei prossimi mesi. La società bianconera potrebbe cercare di trovare subito l'intesa con il giocatore e successivamente trattare l'acquisto del suo cartellino con la Fiorentina.

La sua valutazione di mercato è di circa 75 milioni di euro.

L'eventuale acquisto di Dusan Vlahovic da parte della Juventus potrebbe essere agevolato da alcune cessioni, come già anticipato ad inizio articolo. La società bianconera però potrebbe decidere anche di non riscattare il cartellino di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid a fine stagione per circa 35 milioni di euro. Sarebbe considerata una somma troppo ''pesante'', l'eventuale acquisto a titolo definitivo dello spagnolo potrebbe concretizzarsi solo se l'Atletico Madri decidesse di diminuire il costo del cartellino del giocatore.