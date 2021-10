Nella giornata di ieri il Milan ha ufficializzato la firma del contratto per il rinnovo di Kjaer, difensore centrale danese che molto bene sta facendo nella retroguardia rossonera. Ma la questione dei rinnovi di contratto continua a essere molto spinosa dalle parti di Milanello. A tenere banco, in particolare, è ancora la posizione di Franck Kessie, il cui contratto scadrà il prossimo giugno. Il centrocampista ivoriano, lo scorso anno trascinatore del Milan con all'attivo 13 gol e 4 assist, ha infatti richiesto alla dirigenza rossonera un maxi aumento del contratto.

Attualmente, infatti, Kessie guadagna circa 2,2 milioni a stagione e per rinnovare ne ha chiesti otto. Cifra, questa, che il Milan non è intenzionato a sborsare.

George Atangana, agente di Kessie, starebbe trattando con il club di Parigi

La distanza tra offerta del club e richieste del giocatore continua a rimanere elevata, con Maldini e Massara che non si muovono dalla loro offerta per il rinnovo pari a 6,5 milioni di euro. Da qui, una situazione di stallo. In tutto questo, Kessie e il suo entourage si starebbero guardando in giro, per non farsi trovare impreparati qualora il centrocampista andasse a parametro zero. In particolare, il giornalista Alessandro Jacobone ha riportato su Twitter la notizia secondo la quale George Atangana, agente di Franck, starebbe trattando con il PSG, al quale avrebbe già avanzato la propria proposta contrattuale.

Secondo il giornalista, infatti, l'entourage del centrocampista rossonero avrebbe richiesto un contratto della durata di cinque anni a circa 10 miilioni di euro. A questi dovrebbero poi essere aggiunti altri due milioni come bonus, più eventuali (e probabili) commissioni per l'affare.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Milan non vorrebbe perdere a zero il giocatore e per questo potrebbe metterlo sul mercato

La situazione di Kessie non è una prima assoluta dalle parti di Milanello. Nell'ultima sessione di Calciomercato estivo, infatti, il club rossonero ha perso a zero due giocatori importanti come Hakan Calhanoglu e Gianluigi Donnarumma.

Entrambi, in scadenza di contratto, hanno infatti scelto di non rinnovare, scegliendo di accasarsi in altri club. Maldini e Massara, però, vorrebbero evitare di perdere a zero anche Kessie, cercando di guadagnare qualcosa da una sua eventuale cessione. Per questo, qualora la questione rinnovo venisse del tutto messa da parte, il Milan potrebbe scegliere di mettere sul mercato il proprio centrocampista già a gennaio. Al momento la situazione continua a essere molto complicata, con il futuro di Kessie che sembra essere sempre più lontano da Milano.