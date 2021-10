Il Milan in questi mesi si sta preoccupando di gestire al meglio la situazione dei contratti in scadenza, cercando anche di riconfermare, attraverso un rinnovo contrattuale, alcuni giocatori importanti per mister Stefano Pioli e per la squadra.

La situazione però è molto complessa e delicata, con il club rossonero che ha iniziato a dialogare con gli entourage di ogni singolo giocatore vicino alla scadenza del contratto con la società milanista.

Tra questi giocatori i nomi più importanti sono sicuramente quello del difensore danese Simon Kjaer e del centrocampista ivoriano Frank Kessiè.

Kessiè non vuole rinnovare, pronto a salutare il Milan

Mentre per quanto riguarda il capitano della nazionale danese Simon Kjaer, il nodo sul rinnovo sembra essersi sciolto, con le due parti vicinissime ad un accordo e alla firma sul contratto, stessa cosa non si può dire per il centrocampista della nazionale della Costa d'Avorio.

Il Milan, nonostante tutti gli sforzi economici, non riesce a trovare un punto di incontro con Kessiè per firmare il rinnovo di contratto, in quanto la richiesta di ben 7 milioni di euro all'anno è stata considerata dalla società rossonera troppo elevata e impossibile da approvare.

Kessiè, in questa stagione, non ha brillato nel campionato di Serie A, ma nella giornata di domani rientrerà in campo per la sfida del turno infrasettimanale contro il Torino.

Il centrocampista è reduce da un attacco influenzale che non gli ha permesso di prender parte alla sfida di sabato sera contro il Bologna vinta dal Milan per 2-4.

Futuro di Kessiè, i tifosi sono spaccati

Ovviamente il futuro di Kessiè interessa molto soprattutto ai tifosi rossoneri, che hanno trovato in lui la figura di condottiero che mancava da molti anni al centrocampo del Milan, per tale motivo non vorrebbero privarsi delle sue qualità di calciatore rinnovando il suo contratto a qualunque costo.

Altri sostenitori del diavolo rossonero invece sono dell'idea che l'ivoriano debba essere relegato alla panchina perchè sarebbe deconcentrato dalla situazione legata al rinnovo contrattuale.

Il Milan vorrebbe vendere il giocatore al miglior offerente, anche se il suo valore di trasferimento si aggira intorno ai 30/40 milioni di euro, molti meno rispetto ai 50/55 dell'estate scorsa.

L'alternativa è aspettare la scadenza dell'attuale contratto prevista per il 2022, ma in tal caso il Milan dovrà lasciarlo andar via a parametro zero, perdendo una buona opportunità di ottenere denaro prezioso da poter investire in altri acquisti. Sulle sue tracce ci sono il Psg, il Barcellona e anche la Juventus. Intanto il Milan si gode il primato in classifica insieme al Napoli in attesa di scendere in campo domani sera.