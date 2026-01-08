Il calciomercato invernale, iniziato ufficialmente il 2 gennaio, sta entrando sempre più nel vivo. Le società sono al lavoro per rinforzare le rose, correggere errori estivi e inseguire obiettivi stagionali che, a questo punto dell’anno, iniziano a diventare concreti. Trattative, indiscrezioni e ufficialità si susseguono senza sosta, catalizzando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, non solo il mercato tiene banco: in queste ore il calcio italiano è stato scosso anche da notizie ben più pesanti, capaci di spostare equilibri e prospettive.

Penalizzazione pesantissima: -7 punti dopo il deferimento

Tra queste spicca una penalizzazione clamorosa che ha colpito il Trapani, riportando il club al centro di una fase di forte incertezza. Nella giornata di giovedì 8 gennaio è infatti arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento notificato lo scorso 6 novembre.

La sentenza è stata netta e pesante. Come comunicato nella nota ufficiale:

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, per violazioni di natura amministrativa”.

Il club, inoltre, era stato deferito a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, un passaggio che evidenzia criticità strutturali e gestionali che vanno oltre il semplice aspetto sportivo.

Cambia la classifica del girone C di Serie C

Le conseguenze in classifica sono immediate e dolorose. Con questa penalizzazione, la squadra guidata dal presidente Valerio Antonini scivola bruscamente dalla zona playoff a quella playout, passando da 26 a 19 punti. Un colpo durissimo, che cambia radicalmente gli scenari della stagione e costringe l’ambiente granata a rivedere obiettivi e strategie.

Mentre il calciomercato continua a regalare movimento e speranze, per il Trapani la priorità ora diventa una sola: ritrovare stabilità, dentro e fuori dal campo, per uscire da una situazione che rischia di pesare più di qualsiasi mancato acquisto.

Ecco la nuova classifica del girome C di Serie C:

  • 1. Benevento 44
  • 2. Catania 42
  • 3. Casertana 38
  • 4. Salernitana 38
  • 5. Cosenza 36
  • 6. Monopoli 30
  • 7. Crotone 28
  • 8. Casarano 28
  • 9. Potenza 26
  • 10. Audace Cerignola 25
  • 11. Atalanta U23 22
  • 12. Cavese 21
  • 13. Sorrento 21
  • 14. Siracusa 21
  • 15. Altamura 20
  • 16. Trapani 19
  • 17. Latina 19
  • 18. Foggia 19
  • 19. Giugliano 16
  • 20. Picerno 15

Insomma, il Trapani scende a 19 punti, accumulando ben 15 punti di penalizzazione in stagione. Ennesima penalitá in Serie C dopo quelle di Triestina, Campobasso e Ternana.
