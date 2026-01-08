Il calciomercato invernale, iniziato ufficialmente il 2 gennaio, sta entrando sempre più nel vivo. Le società sono al lavoro per rinforzare le rose, correggere errori estivi e inseguire obiettivi stagionali che, a questo punto dell’anno, iniziano a diventare concreti. Trattative, indiscrezioni e ufficialità si susseguono senza sosta, catalizzando l’attenzione di tifosi e addetti ai lavori. Tuttavia, non solo il mercato tiene banco: in queste ore il calcio italiano è stato scosso anche da notizie ben più pesanti, capaci di spostare equilibri e prospettive.

Penalizzazione pesantissima: -7 punti dopo il deferimento

Tra queste spicca una penalizzazione clamorosa che ha colpito il Trapani, riportando il club al centro di una fase di forte incertezza. Nella giornata di giovedì 8 gennaio è infatti arrivata la decisione del Tribunale Federale Nazionale in merito al deferimento notificato lo scorso 6 novembre.

La sentenza è stata netta e pesante. Come comunicato nella nota ufficiale:

“Il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Trapani (Girone C di Serie C) con un’ammenda di 6.500 euro e 7 punti di penalizzazione in classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva, per violazioni di natura amministrativa”.

Il club, inoltre, era stato deferito a seguito della segnalazione della Commissione Indipendente per la Verifica dell’Equilibrio Economico e Finanziario delle Società Sportive, un passaggio che evidenzia criticità strutturali e gestionali che vanno oltre il semplice aspetto sportivo.

Cambia la classifica del girone C di Serie C

Le conseguenze in classifica sono immediate e dolorose. Con questa penalizzazione, la squadra guidata dal presidente Valerio Antonini scivola bruscamente dalla zona playoff a quella playout, passando da 26 a 19 punti. Un colpo durissimo, che cambia radicalmente gli scenari della stagione e costringe l’ambiente granata a rivedere obiettivi e strategie.

Mentre il calciomercato continua a regalare movimento e speranze, per il Trapani la priorità ora diventa una sola: ritrovare stabilità, dentro e fuori dal campo, per uscire da una situazione che rischia di pesare più di qualsiasi mancato acquisto.

Ecco la nuova classifica del girome C di Serie C:

1. Benevento 44

2. Catania 42

3. Casertana 38

4. Salernitana 38

5. Cosenza 36

6. Monopoli 30

7. Crotone 28

8. Casarano 28

9. Potenza 26

10. Audace Cerignola 25

11. Atalanta U23 22

12. Cavese 21

13. Sorrento 21

14. Siracusa 21

15. Altamura 20

16. Trapani 19

17. Latina 19

18. Foggia 19

19. Giugliano 16

20. Picerno 15

Insomma, il Trapani scende a 19 punti, accumulando ben 15 punti di penalizzazione in stagione. Ennesima penalitá in Serie C dopo quelle di Triestina, Campobasso e Ternana.