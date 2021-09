La Juventus dopo un inizio di stagione difficile è riuscita a vincere delle partite importanti in campionato. Il primo posto è ora distante 10 punti, ma le vittorie contro Spezia e Sampdoria hanno dato un po' di serenità ai bianconeri. Rimangono però diversi problemi nel gioco, sembra infatti mancare un centrocampista bravo a garantire equilibrio ma anche nell'impostazione di gioco. Non è un caso si sia parlato nel recente Calciomercato estivo di un interesse concreto per Miralem Pjanic (poi trasferitosi al Besiktas) e per Axel Witsel. Il belga peraltro potrebbe ancora arrivare a gennaio a prezzo vantaggioso, essendo in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine giugno 2022.

La società bianconera però lavorerebbe già anche in vista della prossima stagione, nella quale cercherà di rinforzare la mediana con un giocatore di qualità. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere Jorginho il giocatore ideale per migliorare la qualità del gioco bianconero. In scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2023, il nazionale italiano ha una valutazione di mercato importante, di circa 50 milioni. La Juventus però potrebbe offrire una contropartita tecnica gradita alla società inglese per attutire l'esborso economico cash.

Juve, idea Jorginho: possibile scambio di mercato con Arthur Melo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe interessata a Jorginho per la prossima stagione.

La società bianconera potrebbe offrire al Chelsea come contropartita tecnica il brasiliano Arthur Melo, giocatore condizionato negli ultimi mesi da una calcificazione ossea. L'intervento a cui si è sottoposto a luglio ha ora risolto il problema e potrebbe essere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri dopo la pausa per le nazionali.

L'allenatore toscano in una recente intervista ha dichiarato che il brasiliano è ancora dietro nella preparazione fisica.

Intanto saranno organizzate due amichevoli durante la sosta per le nazionali per migliorare la condizione dei giocatori in via di recupero e di quelli che hanno raccolto meno minutaggio in questo inizio di stagione.

Il resto del mercato della Juventus

Insomma, la Juventus la prossima stagione dovrebbe rinforzare il centrocampo e il settore avanzato. Il nazionale italiano Jorginho è solo uno dei giocatori che piacciono alla società bianconera. Altro giocatore gradito per la mediana è Aurelien Tchouameni del Monaco e della nazionale francese.

Per quanto riguarda invece il settore avanzato la Juventus vorrebbe una punta giovane e di qualità che sappia integrarsi con i vari Paulo Dybala, Alvaro Morata, Kaio Jorge e Moise Kean. Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, che va in scadenza di contratto a giugno 2023.