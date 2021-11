La stagione della Juventus, nonostante l'arrivo di Massimiliano Allegri, si sta rivelando molto deludente soprattutto in campionato. La squadra presieduta dagli Agnelli ha perso contro l'Atalanta a causa delle rete di Duvan Zapata dopo aver incassato quattro gol anche in Champions League dal Chelsea di Thomas Tuchel.

La gestione del tecnico livornese è stata molto criticata da Daniele Adani, attraverso la Bobo Tv, trasmissione in onda sul canale Twitch di Twitter dell'ex attaccante dell'Inter. "È venuto per raccogliere, non per ricostruire. Deve combattere con il suo ego.

Non può bastare palla a Dybala e speriamo perché il gioco è affidato al caso”. Ha dichiarato l'ex opinionista di Sky Sport che si trova dunque d'accordo con le critiche effettuate da Antonio Cassano nella precedente puntata. Nel mirino è finito dunque anche il gioco della squadra bianconera che ha dimostrato di avere molti deficit nella costruzione del gioco e soprattutto in zona gol. Nell'ultima vittoria, contro la Lazio, le due reti sono state realizzate da Leonardo Bonucci su calcio di rigore mentre contro Chelsea e Atalanta non è stato segnato alcun gol. Non è neanche un buon momento per Dybala e compagni perché, nell'ultimo incontro, si sono fermati per infortuni sia Weston Mckennie che Federico Chiesa.

L'Inter sarebbe su Jonathan David del Lille

I dirigenti nerazzurri sarebbero alla ricerca di un attaccante e avrebbero intensificato i contatti con il Lille per Jonathan David. Il classe 2000 avrebbe una valutazione di circa 30 milioni di euro e potrebbe trasferirsi ad Appiano al termine della stagione. Prenderebbe il posto di Alexis Sanchez, che non dovrebbe essere confermato per i troppi infortuni e soprattutto per l'ingaggio troppo oneroso, da circa 7 milioni di euro, che non rientrerebbe più nel budget degli Zhang.

"L’Inter so che ha mandato degli scout a vedere Jonathan David del Lille che sta facendo benissimo: la società sta cercando un attaccante con quelle caratteristiche" ha dichiarato l'esperto di mercato Fabrizio Romano che ha dunque confermato la volontà dei dirigenti milanesi di acquistare una punta. Marotta e Piero Ausilio vorrebbero tentare un altro colpo simile a quello che ha portato Lautaro Martinez all'Inter.

La nuova politica del club sarebbe impostata infatti sui calciatori talentuosi e futuribili che sarebbero anche in grado di fruttare corpose plusvalenze. La società ha dunque anche il compito di potenziare i tesserati come accaduto già per Achraf Hakimi e Romelu Lukaku. Entrambi hanno lasciato l'Inter in estate per trasferirsi rispettivamente al Psg e al Chelsea.