Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri con acquisti di livello e grande qualità. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico ed essere così competitiva sia in Italia che in Europa.

Tassello fondamentale in casa bianconera riguarda il bomber da affiancare a Paulo Dybala: l'obiettivo numero resta l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic, ma la società juventina sta lavorando a diverse piste, in caso di mancato approdo dell'attaccante serbo a Torino.

Tra i nomi sul taccuino del ds Cherubini, ci sarebbe anche quello di Julian Alvarez, talentuoso attaccante argentino del River Plate che sta disputando un grande inizio di stagione, come rimarcano le 15 reti siglati nel campionato argentino.

Visto il contratto in scadenza nel 2022, la società argentina non può chiedere una cifra altissima per il classe 2000. La Vecchia Signora si sarebbe prepotentemente tra le concorrenti che vogliono accaparrarsi le prestazioni del giovane attaccante: tra queste ci sarebbero il Milan che è a caccia dell'erede di Zlatan Ibrahimovic, ma soprattutto la Fiorentina che vuole cautelarsi in caso di addio anticipato di Dusan Vlahovic, accostato anche all'Arsenal.

Infine, la Juve sta monitorando anche la pista che riguarda Darwin Nunez, talentuoso attaccante uruguaiano del Benfica, che si sta mettendo in luce soprattutto in Champions League, dove ha siglato già quattro reti, di cui tre al Barcellona.

Juve, i nomi per la difesa: da Romagnoli a Rudiger

Oltre all'attaccante, la Juventus sta lavorando anche per puntellare gli altri reparti, ed offrire così calciatori di spessore al tecnico Massimiliano Allegri.

Se per il centrocampo, i nomi più accreditati sono quelli di Aurelien Tchouameni (per giugno) ed Axel Witsel (già per il mercato invernale), per il pacchetto arretrato ci sono diverse opportunità che la Vecchia Signora sta prendendo in considerazione.

Tra i nomi sulla lista di Cherubini, c'è certamente Alessio Romagnoli, centrale italiano del Milan che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club rossonero e che potrebbe lasciare Milano a fine stagione. I bianconeri sono alla finestra, ma devono battere la concorrenza della Lazio, che in caso di mancato rinnovo del numero 13 con la società di Via Turati, è pronta a fiondarsi sull'ex Roma e Sampdoria.

Tra le piste italiane, non è da scartare nemmeno Nikola Milenkovic, forte centrale della Fiorentina che ormai da diverse stagioni è in orbita bianconera.

Infine, un nome di grande spessore internazionale che conosce molto bene il campionato italiano, ovvero Antonio Rudiger: il difensore del Chelsea non ha ancora rinnovato con i Blues e potrebbe essere una grande operazione di mercato per giugno. I bianconeri devono però far fronte all'interesse di molti top club europei interessati all'ex Roma, come Psg, Real Madrid e Bayer Monaco.