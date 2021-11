Rinforzare la rosa con acquisti di spessore e qualità: è questa l'intenzione del Milan, che sta lavorando sul mercato per puntellare l'organico a disposizione del tecnico rossonero Stefano Pioli.

Uno dei tasselli per il mercato estivo dei rossoneri è legato all'esterno/trequartista da regalare a Pioli nella prossima stagione. Se Faivre, centrocampista francese del Brest, resta un obiettivo di mercato già per la sessione invernale, per giugno i rossoneri vorrebbero piazzare un colpo importante.

Tra i giocatori sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe Mikkael Dasmgaard, talentuoso fantasista della Sampdoria che in questa prima parte di stagione non è riuscito a esprimere al meglio le sue qualità, a causa di vari infortuni.

Visto anche l'interesse del Real Madrid per Brahim Diaz, il Milan vuole cautelarsi e potrebbe decidere di affondare il colpo per il danese della Sampdoria: il club blucerchiato, che ha resistito a diverse offerte come quella del Tottenham, valuta il calciatore non meno di 40 milioni.

Il Diavolo vorrebbe un accordo già a gennaio per anticipare la grande concorrenza che c'è sul danese: in particolare, c'è da registrare anche l'interesse della Juventus, che in caso di cessione di Kulusevski, potrebbe partire all'assalto del classe 2000.

Ipotesi Barcellona per Ziyech

Oltre a Damsgaard e Favre, il Milan sta sondando diverse piste per il ruolo di trequartista, che sono legate alla possibile partenza di Samu Castillejo, richiesto da diversi club spagnoli, in particolar modo il Getafe che potrebbe accelerare nelle prossime settimane, per accaparrarsi l'esterno spagnolo già nel mese di gennaio.

Tra i calciatori seguiti dalla dirigenza del Diavolo, c'è anche Hakim Ziyech, talentuoso trequartista marocchino del Chelsea, che ha grande mercato internazionale e che potrebbe salutare i Blues già a gennaio, per cercare maggiore spazio rispetto a quello che gli sta offrendo il tecnico Tuchel, così da giocare con maggiore continuità.

Il Milan in estate aveva tentato di affondare il colpo, ma l'affare non si è concretizzato in maniera positiva, viste le richieste della società londinese: adesso l'ex Ajax sarebbe finito nel mirino del Barcellona del neo tecnico blaugrana Xavi, che - visti i ripetuti infortuni nel reparto offensivo come quelli di Ansu Fati e soprattutto del Kun Aguero - vorrebbe un acquisto di alto profilo da affiancare a Depay nel suo 4-3-3.

Ecco perchè il club spagnolo potrebbe chiedere il talentuoso trequartista marocchino in prestito al Chelsea, con il Milan che sembrerebbe in svantaggio rispetto al club blaugrana.