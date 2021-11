Il mercato di gennaio potrebbe regalarci trattative molto interessanti. Diverse società potrebbero attingerci per migliorare la rosa considerando le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione. Fra queste spicca la Juventus, che si ritrova a dover tener conto di una classifica deludente in campionato dopo undici partite di campionato. Sono appena 15 i punti raccolti dai bianconeri, con altrettanti gol fatti e subiti. Statistiche che confermano le problematiche riscontrate a centrocampo e nel settore avanzato per la Juventus. Per questo potrebbe arrivare già a gennaio una mezzala brava a garantire inserimenti e gol.

Uno dei giocatori seguiti dalla società bianconera è il centrocampista del Manchester United Donny Van de Beek, considerata una riserva. L'olandese starebbe valutando l'addio a gennaio anche in considerazione dei mondiali previsti a dicembre 2022. Per lui si parla di un interesse concreto della Juventus, che però lo acquisterebbe in prestito con diritto di riscatto. Nelle ultime ore però anche il Barcellona si sarebbe aggiunta alle società interessate all'acquisto del centrocampista olandese.

Il centrocampista Van de Beek potrebbe trasferirsi al Barcellona o alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Barcellona e Juventus a gennaio potrebbero sfidarsi sul mercato per l'acquisto di Donny Van de Beek.

Il centrocampista olandese potrebbe lasciare il Manchester United per trovare una società che possa garantirgli un posto da titolare. All'Ajax ha già dimostrato di essere un giocatore importante, garantendo molti gol. Non è un caso che il Manchester United lo abbia acquistato per circa 40 milioni di euro dalla società olandese.

L'impatto in Inghilterra non è stato ideale, da qui la possibilità di trasferirsi a gennaio. L'eventuale arrivo di Van de Beek alla Juventus potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessioni sulla mediana. Uno dei principali indiziati a lasciare la società bianconera a gennaio è Aaron Ramsey, valutato circa 20 milioni di euro.

Sul gallese ci sarebbe l'interesse concreto del Newcastle, alla ricerca di un giocatore di qualità e di esperienza.

Il mercato della Juventus

Il centrocampista Donny Van de Beek è solo uno dei giocatori seguiti dalla Juventus per rinforzare il centrocampo. Si valuta infatti anche Axel Witsel, in scadenza di contratto con il Borussia Dortmund a fine stagione. Piace Aurelien Tchouameni, che però costa molto. Per questo la società bianconera potrebbe anticipare l'arrivo del centrocampista del Genoa Nicolò Rovella a gennaio rispetto al suo approdo previsto durante il prossimo Calciomercato estivo.