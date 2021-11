Anche se manca oltre un mese e mezzo all'apertura delle trattative di Calciomercato invernale, in questi giorni non mancano le indiscrezioni relative alle operazioni di mercato che potrebbero essere effettuate a gennaio 2022 dalle varie squadre.

La Fiorentina preferirebbe cedere all'estero Vlahovic

Dusan Vlahovic non dovrebbe rinnovare il suo contratto in scadenza con la Fiorentina nel 2023 e la società viola, qualora effettivamente ciò non avvenisse, preferirebbe cederlo all'estero.

Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la volontà dei dirigenti toscani sarebbe quella di cederlo (prima che vada in scadenza) in un club estero, per non potenziare invece una rivale in Italia.

Secondo il Corriere Fiorentino, il serbo, che avrebbe una valutazione di circa 60 milioni di euro, potrebbe essere già in contatto con un grande club. Sulle sue tracce ci sarebbero, oltre a Juventus ed Inter, anche Tottenham e Manchester United.

La Juventus vorrebbe puntare su Martial

Dal Manchester United potrebbe arrivare il prossimo rinforzo della Juventus. Secondo le ultime notizie, i due club starebbero parlando di Anthony Martial che non sarebbe in ottimi rapporti con il tecnico Ole Gunnar Solskjaer. Il norvegese non gli sta concedendo molto spazio e questa situazione potrebbe convincere l'attaccante a cambiare aria, soprattutto in vista dei prossimi mondiali in Qatar. La sua valutazione sarebbe di circa 40 milioni di euro e il suo contratto è in scadenza nel 2024.

I dirigenti bianconeri potrebbero convincere i Red Devils mettendo sul piatto un prestito oneroso con diritto di riscatto, formalizzando una trattativa simile a quella che ha portato Alvaro Morata e e Manuel Locatelli alla Continassa. L'unico nodo sarebbe rappresentato dal corposo ingaggio, da 13 milioni di euro annui, che il calciatore percepisce.

Il Tottenham sarebbe su De Vrij

L'Inter potrebbe, invece, perdere Stefan De Vrij. Il calciatore olandese ha il contratto in scadenza nel 2023 e non sarebbe ancora stato convocato dalla società per discutere del possibile rinnovo. Sulle sue tracce ci sarebbe il Tottenham di Antonio Conte, con il quale ha vissuto la recente esperienza alla Pinetina.

La sua valutazione sarebbe di circa 40-45 milioni di euro e i dirigenti milanesi potrebbero metterlo sul mercato se non dovesse prolungare il suo contratto con la società nerazzurra. Gli Zhang, infatti, secondo alcune indiscrezioni, preferirebbero cederlo subito - monetizzando - anche per evitare di perderlo a parametro zero al termine della prossima stagione. Il prezzo del cartellino sarebbe una totale plusvalenza per l'Inter, che lo ha ingaggiato da svincolato dalla Lazio.

L'olandese potrebbe essere sostituito con Bremer del Torino o Luiz Felipe della Lazio. Il primo costerebbe circa 15 milioni di euro, mentre il secondo ha il contratto in scadenza nel 2022.