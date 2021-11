L'Inter avrà gli uomini contati in attacco in vista del match in programma domenica 21 novembre contro il Napoli di Luciano Spalletti. Alexis Sanchez si è infortunato nel match giocato con il Cile e ha riportato un infortunio ed ha lasciato poco dopo la mezz'ora per un problema muscolare alla gamba destra. Potrebbe trattarsi di una contrattura ma non sono escluse lesioni che lo costringerebbero ad uno stop più lungo. Le sue condizioni saranno valutate appena farà ritorno a Milano.

Non arriverebbero notizie incoraggianti neanche dall'Argentina dove Lautaro Martinez ha riportato un risentimento muscolare nel match contro il Brasile.

Il calciatore ha lasciato il posto a Joaquin Correa alla fine del primo tempo e, anche lui, sarà valutato nei prossimi giorni per capire se potrà partire dal primo minuto contro i partenopei. Lo staff medico nerazzurro si è già messo in contatto con quello dell'Albiceleste e avrebbe ricevuto rassicurazioni sulle sue condizioni.

Da monitorare anche le condizioni di Edin Dzeko, uscito malconcio nella gara pareggiata contro il Milan. Il bosniaco non ha giocato le gare con la sua nazionale e cercherà di recuperare dall'affaticamento agli adduttori per essere negli undici che affronteranno la squadra del suo ex allenatore, Luciano Spalletti.

Vista tutta questa situazione degli attaccanti, Simone Inzaghi potrebbe affidarsi ad un attacco inedito composto da Martin Satriano e Joaquin Correa.

Il giovane uruguaiano non è stato ceduto in estate nonostante le tantissime richieste pervenute perché autore di un ottimo ritiro in cui ha messo a segno anche dei gol. Reparto offensivo dunque più agile e meno pesante per i nerazzurri, che sono chiamati alla vittoria per restare aggrappati in classifica proprio al Napoli e al Milan.

L'Inter vorrebbe Raspadori per potenziare l'attacco

I dirigenti milanesi intanto, riguardo al mercato, guardano in casa Sassuolo per le prestazioni di Gianluca Scamacca e Giacomo Raspadori. Entrambi i profili piacerebbero al club nerazzurro che vorrebbe potenziare il reparto offensivo. I giocatori avrebbero una valutazione di circa 25 milioni di euro ciascuno; ma nell'operazione si potrebbe inserire il cartellino di Roberto Gagliardini, che non pare essenziale nel progetto tecnico di Simone Inzaghi. L'ex Atalanta sarebbe in uscita, così come Matias Vecino. Quest'ultimo ha il contratto in scadenza e potrebbe accasarsi in futuro alla Roma di Jose Mourinho.