Mercoledì 3 novembre alle ore 21 si giocherà Sheriff Tiraspol-Inter, gara valida per il 4° turno del girone D di Champions League 21/22. I padroni di casa e i nerazzurri si sono affrontati a San Siro il 19 ottobre, durante la terza giornata, e a spuntarla è stata la squadra di Simone Inzaghi per 3-1. Apre le marcature Dzeko al 34' per la compagine milanese e lo Sceriffo replica al 52' con Thill, ma la definitiva vittoria dell'Inter arriva grazie ai goal di Vidal al 58' e De Vrij al 67'.

Statistiche: l'ultima qualificazione agli ottavi di finale di Champions League dei nerazzurri risale alla stagione 2014/15, quando furono eliminati dal Wolfsburg col risultato complessivo di 5-2.

Sheriff, Thill e Addo per la linea mediana

Mister Vernydub e il suo Sheriff Tiraspol capeggiano il girone D con 6 punti (5 goal segnati e 4 subiti) ottenuti in tre match disputati. Per tentare di insediare l'Inter, l'allenatore potrebbe schierare il 4-2-3-1, con Athanasiadis come estremo difensore. Gli interpreti iniziali della retroguardia, invece, potrebbero essere Dulanto e Arboleda a far da scudo centrale, con Costanza nel ruolo di terzino destro e Cristiano che agirà a sinistra. Thill e Addo dovrebbero comporre, almeno inizialmente, la linea mediana della squadra moldava. La trequarti campo, in ultimo, avrà buone chance di essere composta da Traorè, Kolovos e Castaneda, i quali agiranno a supporto dell'unica punta Yaxshiboyev.

Non sarà del match Belousov per un infortunio al ginocchio.

Inter, ballottaggio Perisic-Dimarco come esterno sinistro

Simone Inzaghi e la sua Inter saranno chiamati a battere nuovamente lo Sceriffo se vorranno mantenere accese le speranze di approdo agli ottavi di finale della competizione. Per avere nuovamente la meglio sui moldavi, il tecnico nerazzurro potrebbe scegliere il suo fedele 3-5-2, col capitano Handanovic a difesa dei pali.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La triade difensiva dovrebbe essere formata da Skriniar, De Vrij e Bastoni. A centrocampo, invece, saranno probabili gli impeghi dal primo minuto di Barella, Brozovic e Vidal in mezzo, con Darmian che giocherà sul lato destro e uno tra Perisic e Dimarco che si contenderanno una maglia per il ruolo di esterno sinistro, col giocatore croato ex Bayern Monaco che dovrebbe essere leggermente favorito.

A guidare l'attacco dell'Inter, infine, ci saranno presumibilmente Lautaro Martinez ed Edin Dzeko.

Le probabili formazioni di Sheriff Tiraspol-Inter:

Sheriff Tiraspol (4-2-3-1): Athanasiadis, Costanza, Dulanto, Arboleda, Cristiano, Addo, Thill, Traorè, Kolovos, Castaneda, Yaxshiboyev. Allenatore: J. Vernydub

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Perisic (Dimarco), Brozovic, Vidal, Barella, Darmian, L. Martinez, Dzeko. Allenatore: S. Inzaghi.