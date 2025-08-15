Dusan Vlahovic è sempre più lontano dal progetto Juventus. Il numero nove bianconero non rientra più nei piani della Vecchia Signora che sta cercando una nuova sistemazione all'attaccante serbo. Diversi club europei starebbero sondando il terreno, in particolare il Barcellona e il Newcastle.

Barcellona e Newcastle monitorano Vlahovic

Il club bianconero vuole risolvere questo caso spinoso così da avere la possibilità di reinvestire il denaro e affondare il colpo per Randal Kolo Muani.

La situazione non è però facile viste che ci sono diverse condizioni da soddisfare; la prima è legata alla valutazione del cartellino che si aggira attorno ai 20-25 milioni, la seconda è legata all'ingaggio percepito dal bomber serbo che si aggira attorno ai 12 milioni.

Poche squadre europee possono permettersi tale cifra e questo sta frenando un sempre più probabile addio del nove da Torino. Stando alle ultime notizie di mercato, il Barcellona starebbe sondando il terreno. Nonostante l'arrivo di Rashford, i blaugrana sono alla ricerca di un altro attaccante che possa essere un'alternativa di spessore a Lewandowski. Ma anche il Newcastle potrebbe rientrare in gioco visto il possibile addio di Isak, ormai vicino al Liverpool. Con la cessione dello svedese i Magpies non avrebbero difficoltà ad accontentare la Juve dal punto di vista economico e cercare una quadra con l'entourage del calciatore per quanto concerne un possibile contratto.

Il Sunderland mette nel mirino O'Riley

La Juventus lavora anche in entrata con l'intenzione di puntellare la rosa a disposizione di mister Tudor. Il centrocampo è sotto i riflettori con il tecnico bianconero che avrebbe espresso la volontà di avere un ulteriore giocatore per rinforzare la mediana. Uno dei nomi sul taccuino della dirigenza è quello di Matt O'Riley, centrocampista danese che tanto bene ha fatto con la maglia del Brighton. La società inglese non fa però sconti dal punto di vista del cartellino e chiede una cifra vicina ai 25 milioni di euro. Oltre alla richiesta del Brighton, il club bianconero deve guardarsi dal forte interesse del Sunderland che non avrebbe problemi ad accontentare la proposta delle "Seagulls".

La Juve invece cercherà di piazzare qualche esubero, come Douglas Luiz, per poi provare a sbloccare il mercato in entrata.

O'Riley non è il solo profilo seguito dalla Vecchia Signora per la mediana. Rimane viva anche la pista che porta a Yves Bissouma del Tottenham, con gli Spurs che chiedono una cifra vicina ai 18-20 milioni di euro. Meno costosa la candidatura di Wilfried Ndidi del Leicester, la cui valutazione si aggira attorno ai 10-12 milioni di euro.