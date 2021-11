Una delle principali delusioni del campionato inglese in questo inizio di stagione è il Manchester United. La squadra di Solskjaer è attualmente sesta in classifica a nove punti dal Chelsea, primo. Nelle ultime cinque partite sono arrivare tre sconfitte, un pareggio ed una vittoria. Pesano soprattutto il 5-0 subito contro il Liverpool e il 2-0 contro il Manchester City, match persi all'Old Trafford. Una situazione difficile acuita anche da una situazione non semplice nella gestione dei giocatori da parte di Solskjaer. Sorprende ad esempio la poca considerazione del centrocampista Donny Van de Beek, che in 11 partite ha giocato appena 16 minuti.

L'olandese potrebbe lasciare la società inglese a gennaio a meno che le cose dovessero cambiare in questi due mesi prima del mercato. Fra le società interessate all'olandese ci sarebbe la Juventus. Van de Beek è gradito soprattutto dal tecnico Massimiliano Allegri per la sua bravura negli inserimenti. Difficile però che l'olandese possa arrivare in bianconero a gennaio sia per la sua valutazione di mercato da 40 milioni di euro che perché la Juventus ha abbondanza a centrocampo. Il suo approdo potrebbe concretizzarsi solo in caso di cessioni importanti.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Van de Beek potrebbe lasciare il Manchester United a gennaio.

Il centrocampista olandese ha raccolto poco minutaggio in questo inizio di stagione e difficilmente cambieranno le cose nelle prossime partite considerando l'abbondanza del Manchester United nel suo ruolo. Per questo il giocatore starebbe considerando l'addio anche in previsione mondiali in Qatar. Il rischio infatti è che possa non essere convocato per la competizione se non dovesse giocare titolare.

La Juventus è una delle società che segue da molto il centrocampista ma sembra difficile un suo eventuale arrivo a gennaio, a meno che dovessero partire alcuni centrocampisti in rosa, su tutti Rabiot e McKennie. A questi potrebbe aggiungersi Ramsey, per il quale si parla di rescissione consensuale. Il centrocampista gallese potrebbe essere sostituito da Axel Witsel, che arriverebbe a prezzo vantaggioso dal Borussia Dortmund essendo in scadenza di contratto a fine stagione.

La Juventus potrebbe rinforzare anche il settore avanzato a gennaio. I 16 gol segnati in Serie A in dodici giornate di campionato dimostrano le problematiche dei bianconeri dal punto di vista realizzativo. Il preferito sembra essere la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic, l'alternativa è il giocatore del Real Madrid Luka Jovic.