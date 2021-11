La Juventus in questo inizio di stagione ha messo in evidenza delle problematiche evidenti a centrocampo e nel settore avanzato. Sembra infatti mancare qualità sulla mediana oltre al fatto che l'addio di Cristiano Ronaldo ha significato diversi gol in meno rispetto alla scorsa stagione in campionato. Per questo a gennaio potrebbero esserci investimenti importanti per migliorare una rosa che oltre a recuperare punti dal primo posto di Milan e Napoli in campionato cercherà di andare avanti nel cammino europeo dopo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League.

La società bianconera però è al lavoro anche in previsione della prossima stagione. Dopo tre stagioni potrebbe ritornare di nuovo ad attingere al mercato dei parametri zero. Dopo gli ingaggi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey nell'estate 2019, non sono arrivati giocatori a titolo gratuito per la prima squadra. A giugno però andranno in scadenza diversi calciatori interessanti che potrebbero ritornare utili alla rosa bianconera. Fra questi spicca anche il nome di Paul Pogba, già alla Juventus dal 2012 al 2016. Quattro stagioni in bianconero che lo hanno portato a diventare uno dei centrocampisti più forti del calcio europeo. Il suo approdo al Manchester United non è stato soddisfacente anche in considerazione delle problematiche riscontrate dalla società inglese dal punto di vista dei risultati sportivi.

Il centrocampista Paul Pogba potrebbe trasferirsi a parametro zero alla Juve la prossima stagione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli la Juventus potrebbe ingaggiare il centrocampista Paul Pogba la prossima stagione. Il centrocampista francese va in scadenza di contratto con il Manchester United e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo prolungamento contrattuale con la società inglese.

La società bianconera sarebbe in vantaggio sul Real Madrid. Sarebbe lo stesso agente sportivo di Paul Pogba a volere il trasferimento del centrocampista. Di certo non sarà semplice trovare un'intesa sull'ingaggio considerando che il francese guadagna attualmente circa 16 milioni di euro a stagione. Dovrebbe accettare un ingaggio minore anche se la Juventus come tutte le società italiane hanno il vantaggio del Decreto Crescita.

Tale disposizione governativa garantisce una tassazione agevolata sull'ingaggio lordo dei giocatori provenienti da campionati esteri.

Il mercato della Juventus

Rimanendo in tema parametri zero la Juventus starebbe valutando altri giocatori in scadenza di contratto a fine stagione. Fra questi spiccano i nomi di Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, anche per uno di questi non è esclusa la possibilità di un arrivo anticipato a gennaio. Altri giocatori seguiti sono Andreas Christensen e Antonio Rudiger, difensori del Chelsea in scadenza di contratto anche loro a fine stagione con la società inglese.