Puntellare l'organico con acquisti di spessore e grande qualità. È questo l'obiettivo della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per migliorare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri.

Reparto sotto osservazione è l'attacco: se l'obiettivo numero resta Dusan Vlahovic, la società juventina sta lavorando su diverse piste, e tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini, ci sarebbe anche quello di Eden Hazard, trequartista belga in forza al Real Madrid. L'ex Lille e Chelsea sembrerebbe ormai fuori dal progetto dei blancos targato Carlo Ancelotti e così già a gennaio potrebbe già cambiare maglia, per giocare con maggiore continuità ed essere pronto per i Mondiali.

La Juventus sta sondando il terreno per il 7 del Real, ma deve fare conti con l'ingaggio molto alto percepito dal calciatore. Inoltre, la Vecchia Signora deve guardarsi anche dall'interessi di altri club europei, come il Newcastle che cerca rinforzi importanti per risalire la corrente in Premier League, ed il Chelsea che visti gli infortuni di Lukaku e Werner, potrebbe adoperare già a gennaio per puntellare il reparto offensivo a disposizione di Tuchel.

I bianconeri stanno osservando anche la situazione di Marco Asensio: il talento spagnolo, come Hazard, ha avuto poco spazio in questa prima parte di stagione poichè Ancelotti sta puntando su altri calciatori giovani come Vinicius Junior e Rodrygo.

Il Real valuta Asensio non meno di 35 milioni di euro.

Lazio-Juve, tandem Morata-Chiesa per Allegri

Intanto, la Juventus si prepara al big match dello Stadio Olimpico, contro la Lazio dell'ex Maurizio Sarri.

Per quanto concerne la formazione, sono pochi i dubbi per il tecnico bianconero Massimiliano Allegri: Szescny in porta; difesa a quattro formata da Danilo, De Ligt, Bonucci e Alex Sandro.

A centrocampo, spazio a Mckennie e Locatelli, mentre sulle corsie confermati Rabiot e Cuadrado, decisivo nella sfida interna contro la Fiorentina.

Infine, in attacco, viste le condizioni non perfette di Paulo Dybala, che potrebbe esser anche non convocato, Allegri dovrebbe puntare sul tandem offensivo formato da Federico Chiesa ed Alvaro Morata, con lo spagnolo reduce dal gol vittoria contro la Svezia, che ha permesso alla Spagna di qualificarsi per i Mondiali.

In casa Lazio, Sarri deve fare i conti con l'assenza pesante di Ciro Immobile che non sarà del match: in attacco, spazio al tridente leggero formato da Pedro, Zaccagni e Felipe Anderson, mentre a centrocampo confermato Danilo Cataldi, sostenuto ai lati da Luis Alberto e Milinkovic Savic. In difesa, tutto confermato con Lazzari, Acerbi, Luiz Felipe e Hysaj, a proteggere la porta di Pepe Reina.