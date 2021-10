La Juventus contro la Roma conquista la quinta vittoria consecutiva. Quattro i successi in campionato, uno in Champions League contro il Chelsea. I bianconeri sembrano aver ritrovato quell'equilibrio che ha sempre contraddistinto le squadre di Allegri. Sembra però mancare qualità a centrocampo e soprattutto una punta brava a finalizzare il gioco. D'altronde l'addio di Cristiano Ronaldo è stato pesante, in considerazione del fatto che il portoghese in tre stagioni alla Juventus ha segnato più di 100 gol. Per questo si parla del possibile acquisto di un centrocampista ma anche di una punta nei prossimi mesi.

Fra i giocatori graditi alla società bianconera c'è sicuramente Dusan Vlahovic, valutato circa 75 milioni di euro dalla Fiorentina. Di recente il sito Calciomercato.it ha chiesto ai suoi follower su Twitter quale potrebbe essere l'acquisto ideale della Juventus fra obiettivi reali e sogni di mercato.

Gli utenti hanno votato al primo posto la punta del Borussia Dortmund Erling Haaland con il 56,8%, seguono Paul Pogba, Dusan Vlahovic e Raheem Sterling.

I tifosi hanno votato Erling Haaland come acquisto preferito per la Juventus

Il preferito degli utenti è Erling Haaland, votato con il 56,8%. Seguono il centrocampista del Manchester United Paul Pogba con il 22,2% dei voti, la punta della Fiorentina Dusan Vlahovic con il 19,8% ed infine la punta del Manchester City Raheem Sterling con l'1,2%. La punta norvegese è quindi il preferito per la maggior parte, d'altronde le statistiche stagionali danno ragione agli utenti che lo hanno votato.

Il giocatore del Borussia Dortmund in questo inizio di stagione ha disputato sei partite nel campionato tedesco segnando nove gol e realizzando quattro assist decisivi ai suoi compagni. A questo bisogna aggiungere una partita di Champions League ed un gol, un match in Coppa di Germania e tre gol realizzati oltre ad un altra partita disputata in Supercoppa di Germania.

Otto partite e 13 gol, una media di più di un gol e mezzo a partita. Di certo la valutazione di mercato del norvegese e le tante società interessate al suo acquisto non agevolano il suo eventuale acquisto da parte della Juventus.

Il centrocampista Paul Pogba il secondo più votato dagli utenti, seguono Vlahovic e Sterling

Altro giocatore gradito dagli utenti che hanno partecipato al sondaggio di calciomercato.it è il centrocampista Paul Pogba, che a differenza di Haaland costa di meno. Attualmente è in scadenza con il Manchester United a giugno 2022, sarebbe quindi un ingaggio a parametro zero. Guadagna però circa 16 milioni di euro a stagione. Più fattibile dal punto di vista dell'ingaggio Dusan Vlahovic, che si 'accontenterebbe' di uno stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione. Difficile invece arrivare all'altro votato Sterling, punta del Manchester City che costa molto di cartellino e di ingaggio.