La Juventus a gennaio potrebbe essere una delle società più attive sul mercato. Le difficoltà riscontrate in questo inizio di stagione potrebbero portare la società bianconera a investire soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Acquisti che però dipendono anche delle cessioni, con tanti giocatori della rosa bianconera che non sarebbero considerati utili al progetto sportivo. Fra questi spiccano Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, ma si valuterebbero anche le cessioni in prestito di Kulusevski e Pellegrini. Attualmente il principali indiziato a lasciare la società bianconera a gennaio è il centrocampista gallese.

Negli ultimi giorni si è parlato di una possibile rescissione consensuale del contratto del giocatore, che guadagna circa 7 milioni di euro a stagione. Nelle ultime ore, secondo delle indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando la cessione in prestito di Ramsey. La società bianconera sarebbe pronta a offrirlo alla Roma, che a gennaio dovrà rinforzare il centrocampo considerando le possibili partenze di Diawara, Darboe e Villar. I bianconeri potrebbero pagare anche il 60% dell'ingaggio del centrocampista pur di alleggerire il proprio monte ingaggi. Il tecnico Mourinho lo avrebbe voluto anche nella sua precedente esperienza professionale al Tottenham.

Il centrocampista Ramsey potrebbe trasferirsi in prestito alla Roma a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire alla Roma il prestito gratuito del centrocampista Aaron Ramsey. La società bianconera potrebbe pagare circa il 60% dell'ingaggio del gallese per i sei mesi fino a giugno, di conseguenza circa 3 milioni di euro, mentre per la Roma l'esborso relativo all'ingaggio sarebbe di circa 1 milioni di euro.

Il gallese è un giocatore gradito da Mourinho e potrebbe essere utile nel 4-2-3-1 del tecnico portoghese. Di certo sarebbe un modo per la Juventus per dare la possibilità di raccogliere più minutaggio a Ramsey e magari rivalutare il suo cartellino. In due stagioni e mezza infatti il gallese, anche a causa di infortuni muscolari, ha raccolto poche decine di presenze nella Juventus.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per migliorare la rosa già a gennaio. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Axel Witsel, centrocampista del Borussia Dortmund in scadenza di contratto a fine stagione. Potrebbe anticipare l'arrivo anche Nicolò Rovella, il cui cartellino è di proprietà della società bianconera ma che è attualmente in prestito al Genoa.

Potrebbe arrivare anche una punta, il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.