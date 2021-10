La nona giornata del campionato di Serie A regala due partite molto interessanti. Domenica 24 ottobre alle ore 18:00 allo stadio Olimpico la Roma sfida il Napoli. La squadra di Mourinho è reduce da due sconfitte, una in campionato contro la Juventus ed un'altra pesante in Conference League contro il Bodo Glimt. I campani invece sono primi in classifica con otto vittorie su altrettante partite.

C'è attesa anche per l'altra sfida domenicale, prevista alle ore 20:45. Ci si riferisce ad Inter-Juventus, i nerazzurri proveranno a riscattare la sconfitta contro la Lazio in campionato anche se la vittoria in Champions League contro lo Sheriff ha dato morale ai giocatori di Inzaghi.

La Juventus invece arriva de ben sei vittorie consecutive fra campionato e Champions League. Del match che si giocherà a San Siro ha parlato il giornalista sportivo Toni Damascelli. Riconosciuti i meriti di Allegri, definito dal giornalista un tecnico concreto, ha aggiunto che il centrocampo della Juventus continua ad avere difficoltà. Manca quindi un'organizzazione che possa permettere di migliorare dal punto di vista qualitativo il gioco dei bianconeri.

Il giornalista sportivo Toni Damascelli ha parlato della sfida fra Inter e Juventus

"Allegri va al sodo, la squadra non pratica un football acchiappante, non eccita, non esalta ma vince e questo sta scritto sull’almanacco, aldilà dell'aspetto estetico".

Queste le dichiarazioni di Toni Damascelli in riferimento alla Juventus. Il giornalista sportivo ha aggiunto: "Il centrocampo sembra un albergo ad ore". Evidente il riferimento alle problematiche riscontrate dalla mediana dal punto di vista qualitativo. In merito invece all'Inter di Simone Inzaghi, ha sottolineato: "Il tecnico piacentino dopo un avvio fresco e convinto si è perso come gli accadeva con la Lazio, gli sono venuti a mancare, tra viaggi e infortuni, alcuni elementi chiave".

Damascelli ha riconosciuto a Inzaghi il merito di aver rivalutato il centrocampista Vidal, che nella scorsa stagione ha avuto difficoltà nell'Inter di Conte. Il giornalista sportivo ha poi aggiunto: "C'è profumo di pari ma non servirebbe a nessuno".

Le prossime partite della Juventus

La Juventus è attualmente distante dieci punti dal Napoli primo e otto punti dal Milan secondo.

Per questo sarà importante confermarsi nelle prossime partite. Dopo il match in campionato contro l'Inter sfiderà Sassuolo e Verona prima del match di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo all'Allianz Stadium di Torino prevista il 2 novembre. L'ultima partita prima della pausa delle nazionali sarà contro la Fiorentina.