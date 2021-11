La Juventus è attesa da settimane importanti in tema mercato. La società bianconera infatti potrebbe effettuare alcune cessioni pesanti che potrebbero agevolare l'acquisto di un centrocampista ed una punta. Sembra essere questa la principale esigenza di Massimiliano Allegri, che avrebbe chiesto alla società un giocatore bravo nell'impostazione di gioco ed una punta di qualità. I principali indiziati a lasciare Torino sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey e Dejan Kulusevski. Per quanto riguarda gli arrivi invece si valutano soprattutto Axel Witsel, Denis Zakaria e Boubacar Kamara, tutti in scadenza di contratto a fine stagione.

Per il settore avanzato oltre a Dusan Vlahovic la Juventus starebbe considerando la possibilità di acquistare Anthony Martial. La punta francese è una riserva al Manchester United e potrebbe considerare un addio alla società inglese già a gennaio. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistarlo solo se dovesse essere ceduto in prestito con diritto di riscatto. Si parla di una cessione temporanea per una stagione e mezza con diritto di riscatto di circa 30 milioni di euro.

La punta Martial potrebbe approdare alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Anthony Martial in prestito con diritto di riscatto. La punta francese piace alla società bianconera, alla ricerca di un giocatore che può giocare anche come trequartista in un 4-2-3-1.

Martial guadagna circa 13 milioni di euro a stagione, per questo il Manchester United dovrebbe contribuire nel pagamento dell'ingaggio della punta francese. In questo inizio di stagione Martial ha giocato sette partite nel Manchester United, una in Champions League, un'altra in Coppa e cinque nel campionato inglese con un gol segnato.

Il 26enne è molto considerato dal commissario tecnico della nazionale francese Didier Deschamps. L'ottimo rapporto professionale fra la società inglese e la Juventus potrebbe agevolare l'approdo di Martial a Torino.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per il mercato della prossima stagione. Si valutano infatti diversi giocatori in scadenza di contratto a giugno.

Fra questi spicca Paul Pogba, compagno di squadra di Anthony Martial al Manchester United. I due quindi potrebbero ritrovarsi nella società bianconera in tempistiche diverse, con la punta che potrebbe essere acquistato a gennaio. Pogba arriverebbe invece la prossima stagione. A tal riguardo si parla di un possibile contratto di tre anni per il centrocampista, che però dovrà accettare una diminuzione dell'attuale ingaggio di circa 16 milioni di euro a stagione che guadagna nella società inglese.