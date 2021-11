La Juventus, in queste settimane, sta lavorando alle situazioni contrattuali dei giocatori in scadenza a fine stagione. Fra questi spiccano Juan Cuadrado e Paulo Dybala, che però sarebbero vicini al prolungamento di contratto con la società bianconera. Il colombiano dovrebbe sottoscrivere un contratto fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva, l'argentino, invece, fino a giugno 2026. Ci sono poi anche Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi in scadenza di contratto a fine stagione. Attualmente, non sarebbe previsto un incontro fra le parti, anche se si era parlato, fino a qualche giorno fa, di un'offerta contrattuale per il nazionale italiano con un ingaggio minore rispetto a quello attuale da 4 milioni di euro a stagione.

Tale indiscrezione di mercato non trova però supporto dalle novità che stanno riguardando Bernardeschi. Il centrocampista, infatti, ha ufficializzato il cambio di agente sportivo, passando da Mino Raiola a Federico Pastorello. Un decisione che potrebbe agevolare l'addio del nazionale italiano a parametro zero a fine stagione.

Il centrocampista Bernardeschi potrebbe lasciare a parametro zero la Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista Federico Bernardeschi potrebbe lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione. Decisivo potrebbe essere il cambio di agente sportivo, con il nazionale italiano che si è affidato di recente a Pastorello, dopo essere stato gestito da Raiola.

Considerando gli ottimi rapporti professionali fra quest'ultimo e la società bianconera, tale novità potrebbe portare ad un addio di Bernardeschi. Difficile, infatti, che possa accettare un ingaggio minore rispetto a quello che attualmente percepisce nella società bianconera. Nelle ultime ore si parla anche di un possibile addio del nazionale italiano già a gennaio, con il Milan che potrebbe presentare un'offerta alla Juventus.

Pioli potrebbe quindi rivalutare un giocatore che nelle stagioni in bianconeri ha deluso le aspettative e non ha dato un grande contributo se non nella prima stagione 2017-2018. Con l'arrivo di Sarri e quello successivo di Pirlo, le prestazioni non sono state ideali. Nell'attuale, con Allegri sta giocando maggiormente, dimostrando molta più incisività.

Non è un caso che sia stato applaudito dai tifosi bianconeri all'Allanz Stadium in una recente sostituzione.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe perdere a parametro zero i vari Mattia Perin, Mattia De Sciglio e Federico Bernardeschi. Ne potrebbe però ingaggiare altri a titolo gratuito, starebbe infatti valutando diversi giocatori che potrebbero essere utili alla società bianconera. Ci si riferisce a Andreas Christensen e Paul Pogba.