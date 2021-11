Domenica 28 novembre, alle ore 15, è previsto il fischio di inizio di Milan-Sassuolo, match valevole per la 14^ giornata di Serie A. Un incontro molto importante, specie per i padroni di casa: dopo la vittoria importante ottenuta nell'ultima partita di Champions League contro l'Atletico Madrid, i rossoneri cercheranno di tornare ai tre punti anche in campionato. Ibrahimovic e compagni, infatti, vorranno riprendere la loro marcia, dopo la sconfitta di sabato 20 novembre contro la Fiorentina. Il Sassuolo, dal canto suo, cercherà una vittoria che manca da un mese, quando i neroverdi espugnarono lo Juventus Stadium.

Nel Milan molti ballottaggi, con Maignan e Florenzi in lizza per una maglia da titolare

In casa Milan, il tecnico Stefano Pioli (fresco di rinnovo contrattuale) dovrebbe schierare la propria squadra con il 4-2-3-1. Molti i ballottaggi ancora in corso e che verranno probabilmente sciolti solamente nella giornata di domani, sabato 27 novembre. Il primo di questi dubbi è legato al portiere, con Maignan che potrebbe recuperare dall'infortunio e tornare dunque titolare. Qualora non riuscisse a recuperare, pronto Tatarusanu.

Diversi i dubbi anche per quanto riguarda il reparto difensivo: se Kjaer e Theo Hernandez sono sicuri di una maglia, diverso è il discorso per Florenzi (in ballottaggio con Kalulu) e Romagnoli (che si contenderà la maglia da titolare con Tomori).

I mediani di centrocampo saranno Kessié e uno tra Bennacer e Tonali (con il primo al momento in vantaggio). Il tridente sulla trequarti sarà composto da Leao, Brahim Diaz e Saelemaekers, mentre l'unica punta sarà Zlatan Ibrahimovic.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Maignan (Tatarusanu), Florenzi (Kalulu), Kjaer, Romagnoli (Tomori); Theo Hernandez; Bennacer (Tonali), Kessié; Leao, Brahim Diaz, Saelemaekers; Ibrahimovic.

Nel Sassuolo indisponibile Frattesi

Anche gli ospiti si schiereranno con lo stesso modulo del Milan. Dionisi schiererà in porta Consigli, mentre la coppia di difensori centrali sarà composta da Chiriches e Ferrari. A sinistra giocherà Rogerio, mentre a destra vi è ballottaggio tra Toljan e Muldur. I due mediani di centrocampo saranno Maxime Lopez e uno tra Harroui, Matheus e Magnanelli.

Il tridente sulla trequarti sarà composto da Berardi, Traoré e uno tra Raspadori e Defrel (con il primo che parte leggermente in vantaggio per una maglia da titolare). L'unica punta dovrebbe invece essere Scamacca. Non sarà del match Davide Frattesi, squalificato dal giudice sportivo dopo la partita contro il Cagliari per aver pronunciato espressioni blasfeme.

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Toljan (Muldur), Chiriches, Ferrari, Rogerio; Maxime Lopez, Harroui (Matheus o Magnanelli), Berardi, Traoré, Raspadori (Defrel); Scamacca.