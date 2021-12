L'Inter pensa già al futuro ed in particolare al prossimo mercato estivo. La società nerazzurra sta lavorando sul fronte mercato per rinforzare la rosa a disposizione del tecnico nerazzurro Simone Inzaghi.

Reparto sotto osservazione è il centrocampo, che nella prossima sessione estiva di Calciomercato, potrebbe subire diverse modifiche. Infatti, sono incerte le posizioni di Matias Vecino, che piace al Napoli, e di Arturo Vidal.

Maggiore nel mirino dell'Inter

Per questo, la dirigenza interista sta lavorando su vari profili, e tra questi ci sarebbe anche quello di Giulio Maggiore, centrocampista e capitano dello Spezia, che ha letteralmente stregato la società nerazzurra.

Il centrocampista azzurro era stato accostato anche alla Lazio, prima dell'acquisto di Toma Basic, ma adesso sembrerebbe nel mirino dell'Inter che a giugno vorrebbe assicurarsi le prestazioni del numero 25 spezzino.

Il piano di Ausilio e Marotta sarebbe quello di impostare l'affare come la vicenda Barella: un prestito oneroso, con un obbligo di riscatto legato a vari obiettivi, come presenze e trofei.

L'Inter vuole anticipare la concorrenza e così nelle prossime settimane, potrebbe recapitare un'offerta allo Spezia.

Invece, per quanto concerne il mercato invernale, molto dipenderà dalla permanenza di Alexis Sanchez: in caso di cessione del Nino Maravilla, l'Inter potrebbe fiondarsi su Giacomo Raspadori, attaccante del Sassuolo, già trattato nella scorsa sessione estiva di calciomercato.

Inter, vittoria sullo Spezia. Ora Roma e Real

Oltre alle vicende legate al calciomercato, i nerazzurri si stanno concentrando molto sul fronte campo, ed hanno colto una vittoria fondamentale contro lo Spezia. A San Siro, i nerazzurri si sono imposti per 2-0 grazie alle reti di Roberto Gagliardini e Lautaro Martinez, che dopo un periodo di appannamento ha siglato la sua terza rete consecutiva in campionato.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Una partita dominata da parte dell'undici di Inzaghi, che oltre alla vittoria, è riuscito a risparmiare diverse pedine importanti come Barella e Dzeko per le prossime due sfide che potrebbero risultare fondamentali per il cammino dei nerazzurri: infatti, l'Inter, nel prossimo turno di campionato, sarà di scena allo Stadio Olimpico contro la Roma del grande ex Josè Mourinho, reduce dal pesante ko esterno contro il Bologna.

Una sfida difficile, visto anche che nell'ultimo match giocato nella Capitale, i nerazzurri sono usciti sconfitti contro la Lazio di Maurizio Sarri.

Dopo l'impegno contro i giallorossi, l'undici di Inzaghi se la vedrà contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, in un match decisivo per le sorti del raggruppamento. Infatti, con una vittoria, i nerazzurri agguanterebbero il primato nel girone, aspetto da prendere in seria considerazione, viste le superpotenze della prima fascia.