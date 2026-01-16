La Juventus guarda con grande interesse in casa Fiorentina. Sul taccuino della dirigenza bianconera ci sarebbe Niccolò Fortini, giovane di grande talento che piace alla Vecchia Signora per puntellare le corsie esterne, reparto fondamentale per il gioco di Luciano Spalletti.

Sondaggio per Fortini, anche Inter e Napoli sul giovane esterno

Il talentuoso esterno classe 2006 ha già collezionato 14 presenze in stagione, ricoprendo un ruolo importante nelle rotazioni del club viola, sia con Pioli che con Vanoli. Le sue prestazioni non sono passate inosservate e hanno attirato l'interesse di molti top club italiani tra cui la stessa Juventus.

Stando ad alcuni rumors, i bianconeri starebbero valutando i marigini di manovra per intavolare una trattativa concreta con la Fiorentina, che chiede una cifra vicina ai 20 milioni di euro per cedere il 19enne già nella finestra di gennaio. Una cifra inferiore rispetto a quella chiesta dall'Atalanta per Marco Palestra, altro grande obiettivo di mercato della Vecchia Signora.

Oltre alla richiesta economica del club viola, la Juve deve fare i conti con l'interesse dell'Inter che sta valutando un possibile acquisto sulla fascia per sostituire Dumfries, ma anche del Napoli a caccia di un vice Di Lorenzo. Al momento non si può parlare di trattative concrete tra le parti, ma di un'idea da parte del club bianconero che potrebbe svilupparsi nei prossimi giorni.

Idea En-Nesyri per rinforzare l'attacco

Altro reparto che potrebbe subire delle modifiche è quello offensivo. La dirigenza sta sondando diversi profili per accontentare mister Spalletti ed oltre Mateta del Crystal Palace si sta valutando la candidatura di Youssef En-Nesyri che potrebbe lasciare il Fenerbahce a gennaio. La Juventus vorrebbe impostare la trattativa sulla base di un prestito con eventuale diritto di riscatto, una formula che attualmente non soddisfa la società turca che vorrebbe una cessione a titolo definitivo attorno ai 25-30 milioni di euro. Con l'eventuale arrivo del classe 97, resta in bilico la posizione di Lois Openda che non ha convinto del tutto e potrebbe lasciare Torino a gennaio.

Su En-Nesyri si registra l'interesse del Napoli di Antonio Conte che complice l'infortunio di Lukaku e le prestazioni non all'altezza di Lucca potrebbe ritornare sul mercato ed essere una concorrente importante per l'attaccante del Fenerbahce.