La Juventus riflette, osserva e valuta con attenzione uno dei dossier più delicati della propria strategia tecnica: quello legato a Douglas Luiz. Secondo le ultime indiscrezioni riportate su YouTube dal giornalista Gianni Balzarini, in casa bianconera il tema è tutt’altro che marginale e coinvolge non solo il presente, ma anche il futuro del centrocampista brasiliano. Arrivato con grandi aspettative, Douglas Luiz sta vivendo una stagione complessa lontano da Torino, e i numeri maturati in Premier League con la maglia del Nottingham Forest potrebbero costringerlo a tornare presto in Serie A.

I numeri in Premier e il riscatto che si allontana

Attualmente in prestito al Nottingham Forest, Douglas Luiz ha fin qui collezionato appena cinque presenze da oltre 45 minuti in Premier League. Un dato significativo, soprattutto se rapportato alla clausola che prevede l’obbligo di riscatto al raggiungimento di 15 presenze in campionato entro la fine della stagione. Un traguardo che, alla luce dell’andamento attuale, appare tutt’altro che semplice da centrare. A complicare ulteriormente il quadro ci sono i frequenti problemi fisici che hanno condizionato il rendimento e la continuità del centrocampista brasiliano, limitandone l’impiego e frenandone l’inserimento stabile nelle rotazioni del club inglese.

Tutti elementi che, come sottolineato da Balzarini, starebbero spingendo la Juventus a ragionare a fondo sulla gestione del giocatore e sulle possibili ripercussioni future, sia tecniche sia economiche.

L’idea Spalletti e la possibile rinascita in bianconero

È in questo contesto che prende forma una suggestione affascinante, sempre secondo quanto riportato da Gianni Balzarini. La Juventus starebbe valutando l’ipotesi di riprendere Douglas Luiz e affidarlo alla gestione di Luciano Spalletti. Il tecnico toscano, infatti, sarebbe alla ricerca di un playmaker con spiccate qualità tecniche da aggiungere alla propria rosa, e il profilo del brasiliano risponderebbe perfettamente a queste esigenze. D’altronde, chi meglio di Spalletti potrebbe provare a rivitalizzare un calciatore che negli ultimi due anni ha attraversato stagioni complicate, tra difficoltà fisiche e rendimento altalenante?

L’idea della Juve sarebbe quindi quella di non disperdere un patrimonio tecnico ancora potenzialmente importante, puntando su un contesto tattico e umano in grado di restituire fiducia e centralità a Douglas Luiz.