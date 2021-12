Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri. È questo l'obiettivo della Juventus, che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare l'organico a disposizione dell'allenatore livornese.

Visto, l'infortunio di Danilo, i bianconeri stanno lavorando per rinforzare la difesa ed in particolare modo le corsie esterne: secondo le ultime indiscrezioni che provengono dalla Germania, si starebbe lavorando ad uno scambio tra Arthur e Pavard, terzino francese in forza al Bayern Monaco.

Lo scambio potrebbe favorire entrambe le società: i bavaresi cercano un centrocampista per completare la mediana a disposizione di Naglesmann, mentre la Vecchia Signora rinforzerebbe la batteria di esterni a disposizione di Max Allegri con un acquisto di grande livello.

Nelle prossime settimane si capirà la fattibilità dell'affare già nel mercato invernale. Altro nome sul taccuino di Cherubini è quello di Kurzawa, terzino francese del Psg ormai fuori dal progetto targato Mauricio Pochettino.

L'affare potrebbe non essere l'unico. Infatti, il Bayern Monaco starebbe monitorando la situazione di Federico Chiesa per la prossima sessione estiva di Calciomercato; i bianconeri non hanno alcuna intenzione di cedere l'esterno ex Fiorentina, ma con un'offerta importante potrebbero pensarci, per poi reinvestire il denaro per accaparrarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic, obiettivo numero uno per l'attacco.

Juventus-Malmoe: 1-0. Bianconeri primi nel girone

Intanto, la Juventus sta offrendo grandi prestazioni in Champions League.

L'undici di Massimiliano Allegri ha conquistato il primato del girone, grazie alla vittoria sul Malmo firmata Moise Kean, ed al contemporaneo pareggio del Chelsea con lo Zenit.

Un risultato fondamentale per i bianconeri che ora saranno inseriti come testa di seria nell'urna per i sorteggi della fase finale della competizione, che si svolgeranno lunedi.

Un match dominato dalla compagine guidata da Massimiliano Allegri, che passa subito in vantaggio con Moise Kean, che su grande assist di Bernardeschi, firma l'1-0 ed il suo terzo terzo stagionale.

La Vecchia Signora domina la contesa e sfiora il raddoppio ancora con Kean, che non riesce ad inquadrare lo specchio della porta.

Nella ripresa, il monologo del match non cambia ed ancora Kean protagonista, che va vicino al 2-0 ma viene fermato da due grandi interventi di Diawara.

Archiviata la Champions, ora la formazione di Max Allegri può concentrarsi sulla rimonta in campionato: le prossime tre sfide contro Venezia, Cagliari e Bologna saranno fondamentali per comprendere lo stato di forma e le ambizioni della Vecchia Signora.