Rinforzare la rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: è questo l'obiettivo della Juventus in vista del Calciomercato invernale.

Reparto sotto osservazione è l'attacco, con la dirigenza juventina che vorrebbe completare il reparto con un acquisto di livello già nel mercato di gennaio. Viste le difficoltà per arrivare a Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Fiorentina che fino alla fine della stagione dovrebbe restare a Firenze, i bianconeri stanno monitorando diverse opzioni per accontentare Allegri.

Idea Cavani per i bianconeri

Tra i nomi sul taccuino della dirigenza bianconera, ci sarebbe anche quello di Edinson Cavani, attaccante uruguaiano del Manchester United che in questo inizio di stagione ha avuto poco spazio in quel di Old Trafford. Visto l'arrivo di Cristiano Ronaldo e le conferme dei vari Rashford, Lingaard, Sancho, l'ex bomber del Napoli potrebbe decidere di lasciare Manchester per giocare con maggiore continuità ed essere ancora protagonista.

La Vecchia Signora sta monitorando con grande attenzione la situazione del "Matador", che si potrebbe anche liberare anticipatamente a costo zero. I bianconeri però devono far fronte anche all'interesse del Barcellona che complici i problemi di Aguero e l'indisponibilità della stellina Ansu Fati, potrebbe virare su Cavani per rinforzare l'attacco a disposizione di Xavi.

Sullo sfondo, restano da prendere in considerazioni anche le candidature di Mauro Icardi, ormai fuori dal progetto del Psg, e di Alexandre Lacazette, attaccante francese dell'Arsenal che non dovrebbe rinnovare il proprio contratto con i Gunners e potrebbe essere un'occasione low cost per gennaio o a parametro zero per luglio.

Juventus-Genoa: 2-0, la decidono Cuadrado e Dybala

Intanto, la Juventus continua la scalata alle posizioni di vertice del campionato, grazie alla vittoria sul Genoa. All'Allianz Stadium, il match termina 2-0 a favore dei bianconeri grazie alle reti di Juan Cuadrado e Paulo Dybala.

La sfida è stata dominata dall'undici di Allegri, che nel primo tempo passa subito in vantaggio grazie alla rete di Cuadrado che sugli sviluppi di un calcio d'angolo, sorprende Sirigu siglando l'1-0 proprio dalla bandiera e firmando il suo terzo centro in campionato.

La Vecchia Signora sfiora il raddoppio con Morata, stoppato dal grande intervento di Sirigu, che tiene in vita il Grifone.

Il portiere rossoblù limita i danni anche nella ripresa, opponendosi prima a Morata e successivamente a Cuadrado, con due grandi parate. Il numero uno del Grifone non può nulla però sulla conclusione di Paulo Dybala, che dopo lo scambio con Bernardeschi, firma il 2-0: è il secondo centro consecutivo per Joya, dopo la rete siglata contro la Salernitana.

Una vittoria importante per la formazione di Allegri, che nei prossimi tre impegni contro Venezia, Bologna e Cagliari cercherà di ottenere bottino pieno per avvicinarsi sempre più alle prime posizioni.