Migliorare la rosa, per puntare allo Scudetto. È questo l'obiettivo del Milan che sta lavorando sul fronte mercato, per regalare pedine di qualità al tecnico rossonero Stefano Pioli.

Reparto sotto osservazione è l'attacco: viste le innumerevoli assenze che stanno colpendo la formazione guidata da Pioli, la dirigenza rossonera sta monitorando diverse piste per puntellare il reparto offensivo a disposizione dell'allenatore. Tra i nomi sul taccuino di Maldini e Massara ci sarebbe anche quello di Antonin Martial, attaccante francese in forza al Manchester United, ormai fuori dal progetto e che cerca maggiore continuità per ritrovare la Nazionale francese.

I rossoneri potrebbero effettuare un tentativo già nel mercato invernale, chiedendo l'ex Monaco in prestito, per poi provare a riscattarlo nella prossima sessione estiva di Calciomercato. Sul numero nove dei Red Devils, ci sarebbe anche l'interesse della Juventus, a caccia di un attaccante per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Allegri.

Per questo, il Diavolo sta sondando anche altre piste come quella di Luis Muriel: l'attaccante colombiano in forza all'Atalanta sarebbe scontento per il poco utilizzo in questa prima parte e potrebbe lasciare Bergamo già nella sessione invernale di calciomercato. La Dea valuta il colombiano una cifra attorno ai 20 milioni, una cifra congrua viste le grandi qualità tecniche dell'ex attaccante di Lecce ed Udinese.

Infine, sullo sfondo resta anche l'idea Scamacca, ma per gennaio la trattativa sembrerebbe difficile, vista la volontà del Sassuolo di mantenere tutti i pezzi pregiati fino alla fine della stagione.

Milan, Kessie sempre più lontano

Sempre sul fronte mercato, uno dei tasselli che il Milan sta cercando di incastrare è quello legato al rinnovo di Frank Kessie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Il Presidente non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il club di Via Turati e potrebbe lasciare Milano tra gennaio e giugno.

Stando alle ultime notizie di calciomercato, i rossoneri avrebbe effettuato un'altra offerta nei confronti del centrocampista ivoriano da 6 milioni di euro, ma la risposta dell'entourage è stata negativa.

Infatti, l'offerta del Diavolo è stata rifiutata, con Kessie che chiede un ingaggio da 8-9 milioni all'anno, cifra superiore alla proposta del Milan.

Per questo un addio sembrerebbe inevitabile, con Kessie nel mirino dei maggiori top club europei come Barcellona, Real Madrid e Paris Saint Germain.

Il Milan non vuole farsi trovare impreparato e sonda varie alternative come Renato Sanches, centrocampista portoghese del Lille, ed Antonin Barak, centrocampista del Verona che sarebbe anche nel mirino dell'Inter.