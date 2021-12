Rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri, così da ritornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. È questa l'intenzione della Juventus che sta lavorando sul fronte mercato per puntellare la rosa a disposizione del tecnico bianconero.

Aubameyang sarebbe nel mirino della Juve

La dirigenza juventina sta cercando un attaccante che possa garantire un determinato numero di reti: oltre alle opzioni Icardi e Cavani per il mercato invernale, con Vlahovic che resta il sogno per la prossima sessione estiva, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante in forza all'Arsenal, che però è ormai fuori dal progetto dei Gunners.

L'ostacolo maggiore per la trattativa riguarda l'ingaggio del giocatore da 15 milioni di euro.

Infatti, nelle ultime ore l'ex attaccante del Milan e Borussia Dortmund è stato privato della fascia da capitano e inserito fuori rosa. Ecco perché, i bianconeri stanno monitorando con grande attenzione e potrebbero approfittare della situazione per accaparrarsi le prestazioni del numero 14 dei Gunners, che però sarebbe nel mirino anche di altri top club europei, come il Barcellona, che complice il ritiro di Aguero, cerca una punta di livello per aumentare il tasso qualitativo del reparto offensivo a disposizione del neo tecnico blaugrana Xavi.

Juve, Bologna e Cagliari per rilanciarsi in campionato

Archiviate le vicende di mercato, la Juventus di Massimiliano Allegri è pronta a ritornare in campo, per avvicinarsi al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima Champions League, fondamentale per il futuro del club bianconero e per effettuare acquisti importanti nel prossimo mercato estivo.

Per questo motivo, le prossime due sfide del 2021 avranno una grande importanza per il cammino in campionato dell'undici di Massimiliano Allegri. La Vecchia Signora sfiderà il Bologna nel match dello Stadio Dall'Ara, e chiuderà l'anno con il match casalingo contro il Cagliari.

Due sfide che potrebbero permettere ai bianconeri di rilanciarsi in campionato, prima dello scontro dell'Allianz Stadium contro il Napoli di Luciano Spalletti, e del match di Supercoppa italiana contro l'Inter di Simone Inzaghi.

In quanto alle possibili mosse per la formazione contro i rossoblù di Mihajlovic, il tecnico bianconero Massimiliano Allegri sorride in quanto recupera due pedine fondamentali come Dejan Kulusevki e Weston Mckennie, che complice l'infortunio di Dybala, potrebbero ritagliarsi uno spazio importante in queste ultime due uscite del 2021. La Juve tenta il rilancio, con l'obiettivo di ritagliarsi un ruolo da protagonista sia in Italia che in Europa.