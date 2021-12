La Juventus nel match contro il Venezia ha deluso rimediando un pareggio che l'ha portata a -8 dal quarto posto: i bianconeri non riescono a confermarsi in campionato. Le principali problematiche sembrano riguardare centrocampo e settore avanzato. Manca qualità nell'impostazione di gioco ed una punta che sappia finalizzare le azioni da gol. Contro i veneti è uscito per infortunio Paulo Dybala, il tecnico Massimiliano Allegri lo ha sostituito con Kaio Jorge. Il brasiliano dopo un inizio importante in cui è andato vicino al gol, non ha inciso come ci si aspettava, non agevolato dalla prestazione dei suoi compagni di squadra.

Il 19enne ha bisogno di giocare per maturare esperienza nel campionato italiano e secondo le ultime indiscrezioni di mercato potrebbe essere ceduto in prestito a gennaio. Si parla infatti di diverse società che lottano per la permanenza in Serie A interessate al brasiliano. Allegri però di recente ha dichiarato che attualmente non è prevista la partenza del brasiliano: "Piano piano troverà il suo spazio e giocherà".

Contro il Bologna e il Cagliari potrebbe avere altro minutaggio, considerando che Dybala dovrebbe rientrare ad inizio del nuovo anno. A proposito dell'argentino non è stata riscontrata nessuna lesione muscolare ma Allegri dovrebbe non rischiarlo nei match contro il Bologna e il Cagliari.

Il brasiliano Kaio Jorge potrebbe partire in prestito a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe cedere Kaio Jorge in prestito a gennaio. Il brasiliano nel match contro il Venezia dopo un inizio importante non ha inciso e potrebbe partire per andare a giocare titolare in una società di Serie A.

Allegri ha recentemente smentito una partenza ma in caso di arrivo ci una punta il brasiliano potrebbe essere ceduto in prestito. La Juventus anche contro i veneti ha dimostrato evidenti problematiche nel gioco e nella realizzazione dei gol. Per questo si parla di un possibile acquisto nel settore avanzato. Sarebbe proprio la cessione in prestito di Kaio Jorge ad agevolare l'investimento su una punta.

Si parla di un interesse concreto per Dusan Vlahovic, che però dovrebbe rimanere fino a fine stagione alla Fiorentina. Si valuta Gianluca Scamacca, che il Sassuolo potrebbe cedere in prestito con diritto di riscatto. Di recente però ci sarebbe stato un incontro fra l'agente sportivo e moglie di Mauro Icardi Wanda Nara con il presidente della Juventus Andrea Agnelli per discutere dell'eventuale approdo dell'argentino nella società bianconera. Potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare anche il centrocampo a gennaio. Si valutano infatti giocatori di qualità ed esperienza, piace Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione.

Potrebbero partire Aaron Ramsey, Dejan Kulusevski e Arthur Melo. Si valuta la rescissione consensuale per il gallese. Ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi per lo svedese. Per il centrocampista brasiliano si parla di una possibile cessione in prestito