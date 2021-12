L'Inter avrebbe cominciato a muoversi sul mercato sia in vista di gennaio, sia per quanto riguarda la prossima stagione, cercando di anticipare anche la concorrenza. Uno dei reparti che potrebbe subire delle modifiche è quello d'attacco, visto che in uscita con ogni probabilità ci sarà Alexis Sanchez, spesso alle prese con problemi fisici e con un ingaggio decisamente fuori portata non essendo un titolare, superiore ai 7 milioni di euro. Tanti i nomi attenzionati da Ausilio e Marotta, con l'ultima pista che porterebbe a Alexandre Lacazette. Chi potrebbe fare qualcosa sul mercato è anche il Cagliari, in cerca di un rinforzo in difesa dopo una prima parte di stagione disastrosa, con Armando Izzo finito nel mirino dei sardi.

Inter su Lacazette

L'Inter potrebbe fare qualcosa in attacco tra gennaio e giugno. I nerazzurri, infatti, potrebbero privarsi di Alexis Sanchez, e non è escluso un addio dell'attaccante cileno già a gennaio, visto che quest'ultimo qualche settimana fa non ha nascosto il proprio malumore per l'impiego ricevuto nella prima parte della stagione. Qualcosa è cambiato negli ultimi giorni, con Simone Inzaghi che gli ha dato fiducia nelle ultime due partite ma, qualora dovesse arrivare qualche proposta, la società nerazzurra non si opporrà alla sua partenza. L'ingaggio del Nino Maravilla, infatti, è ritenuto troppo alto per un giocatore non titolare e spesso alle prese con problemi fisici, superiore ai 7 milioni di euro a stagione.

Tanti i nomi fatti per sostituirlo e l'ultimo porterebbe a Alexandre Lacazette, attaccante francese in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal. Le trattative per il rinnovo sono ferme e per questo i nerazzurri potrebbero prenderlo anche a parametro zero. Non è da escludere a prescindere, però, uno scambio proprio con i Gunners con Sanchez in direzione Londra, per quello che sarebbe un ritorno, e Lacazette a Milano.

Il francese, però, dovrà abbassarsi notevolmente l'ingaggio, dato che il club meneghino non andrebbe oltre a una proposta di 4,5 milioni più bonus per i prossimi tre anni.

Cagliari su Izzo

Chi sicuramente farà qualcosa a gennaio è il Cagliari, che deve rinforzare notevolmente la rosa dopo una prima parte di stagione disastrosa, che vede la squadra al penultimo posto in classifica con 10 punti, a meno tre dallo Spezia quartultimo.

I sardi cercano un innesto in difesa e avrebbero messo gli occhi su Armando Izzo, ai margini del Torino in questa stagione. Proprio per questo i granata hanno aperto alla cessione ma non è escluso uno scambio con Martin Caceres, che sembra essere finito ai margini della rosa dopo alcune prestazioni deludenti.