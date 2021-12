La Juventus ha chiuso il girone d'andata con una vittoria importante contro il Cagliari. Tre punti che avvicinano i bianconeri al Napoli terzo in classifica e all'Atalanta quarta. I campani attualmente sono a +5 e il 6 gennaio all'Allianz Stadium di Torino ci sarà proprio Juventus-Napoli. L'Atalanta invece è a +4 dopo il pareggio dell'ultima giornata di campionato contro il Genoa. Della situazione in classifica della Juventus ha voluto parlare l'ex difensore ed attuale commentatore televisivo a Sky Sport Giuseppe Bergomi. L'ex giocatore ha sottolineato che i bianconeri sono riusciti a recuperare diversi punti a Milan, Napoli e Atalanta.

L'ex difensore dell'Inter ha voluto stilare una sua top 11 del campionato italiano rimarcando che in una sua formazione ideale dopo un girone d'andata non c'è nessun giocatore della Juventus. I bianconeri nel girone d'andata hanno avuto diverse problematiche nell'impostazione di gioco e nel realizzare gol. Non è un caso che la squadra di Allegri in 19 partite abbia realizzato neanche 30 gol, l'Inter prima in classifica ne ha fatti circa 20 in più.

L'ex difensore Bergomi ha parlato della Juventus

'Se penso dove era il Napoli e anche dov'era il Milan poche settimane fa, vedo la Juve che ha accorciato tanto'. Queste le dichiarazioni di Giuseppe Bergomi in merito all'attuale classifica del campionato italiano.

Il commentatore di Sky Sport ha sottolineato come la Juventus abbiano vinto le ultime partite con il solo pareggio contro il Venezia e questo ha agevolato evidentemente la distanza in classifica diminuita fra i bianconeri quinti e il Milan secondo, il Napoli terzo e l'Atalanta quarta. Bergomi ha parlato anche della sua formazione ideale dopo il girone d'andata aggiungendo: ' Se dovessi fare la top 11 del campionato non metterei neanche un giocatore della Juventus'.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo l'ex difensore però in questo momento è importante che la Juventus abbia guadagnato punti sulle prime in classifica e che i giocatori abbiano riacquisito autostima dopo un inizio di stagione difficile. Secondo Bergomi bisogna aspettare per vedere un gioco continuo dei bianconeri.

Le partite della Juventus a gennaio

La Juventus è attesa da un gennaio impegnativo in campionato.

Il primo match del girone di ritorno sarà contro il Napoli all'Allianz Stadium di Torino il 6 gennaio, po ci sarà il match contro la Roma e con il Milan. Partite che potrebbero rivelarsi decisive per i primi quattro posti in campionato che significano qualificazione alla Champions League. La società bianconera potrebbe supportare il lavoro di Allegri acquistando un centrocampista ed una punta che possa migliorare la finalizzazione delle azioni da gol.