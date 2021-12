La Juventus è attesa da un mese di gennaio molto importante non solo per il calcio giocato ma anche in riferimento al Calciomercato. La società bianconera cercherà di raccogliere due vittorie contro Bologna e Cagliari e già da inizio anno le sfide contro Napoli, Roma e Milan ci diranno molto se i bianconeri potranno lottare per i primi quattro posti. Intanto la società bianconera cercherà di supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri e potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta. Dopo il pareggio deludente contro il Venezia non sono mancate le critiche nei confronti del tecnico toscano, considerato da alcuni addetti ai lavori come uno dei responsabili dei risultati della Juventus in campionato.

Anche Antonio Cassano ha voluto parlare dell'allenatore toscano, sottolineando come un giocatore medio della Juventus vale a parer suo 25 giocatori del Venezia. L'ex giocatore ha criticato il tecnico toscano anche per le parole dette in conferenza stampa e riguardanti l'atteggiamento da provinciale che dovrebbe avere la Juventus. Secondo Cassano non sono parole da dire quando si va affrontare una neopromossa. Ha poi aggiunto che se la Juventus dovesse continuare con questi risultati in campionato e dovesse uscire agli ottavi di Champions League contro il Villareal, Allegri potrebbe essere esonerato.

L'ex giocatore Cassano ha parlato di Massimiliano Allegri

"Posso dire prima della partita vado a giocare da provinciale?

Che messaggio dai alla squadra? Occhio che continuando così si sta facendo male Allegri, molto male". Queste le dichiarazioni di Cassano in riferimento ad Allegri e alle sue parole in conferenza stampa riferite al match di campionato contro il Venezia, terminato 1 a 1. L'ex giocatore ha sottolineato che il tecnico toscano dovrebbe farsi aiutare e che rischia un possibile esonero.

A tal riguardo ha aggiunto: "Se dovesse continuare così in campionato ed uscire agli ottavi di Champions League, Allegri potrebbe essere esonerato subito dopo il match contro il Villareal". Come è noto la Juventus giocherà nella massima competizione europea contro gli spagnoli, definiti da Cassano una squadra europea che gioca.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe supportare il lavoro di Allegri acquistando un centrocampista ed un giocatore nel settore avanzato. Potrebbe arrivare Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. La sua valutazione di mercato è di circa 20 milioni di euro. Per quanto riguarda l'acquisto di una punta si valutano diversi giocatori. Il preferito è Dusan Vlahovic, che difficilmente la Fiorentina cederà a gennaio. Per questo la Juventus potrebbe acquistare il giocatore del Sassuolo Gianluca Scamacca, che potrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto dalla società emiliana.