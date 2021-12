La Juventus potrebbe rinforzare la rosa già durante il mercato di gennaio. Le vicende extra calcistiche riguardanti il caso plusvalenze non dovrebbero condizionare le strategie di mercato della società bianconera, che potrebbe acquistare un centrocampista ed una punta. A tal riguardo piacciono Boubacar Kamara dell'Olympique Marsiglia, Axel Witsel del Borussia Dortmund e Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach. Per quanto riguarda il settore avanzato i preferiti sono Julian Alvarez del River Plate e Dusan Vlahovic della Fiorentina. Difficile arrivare alla punta toscana anche se secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta ad offrire circa 50 milioni di euro per il suo cartellino.

Sarebbe inoltre vicino l'intesa contrattuale con il giocatore. I pochi realizzati dai bianconeri in questo inizio di stagione potrebbero portare la società ad anticipare quindi l'arrivo di una punta di qualità a gennaio. Questo potrebbe significare il mancato riscatto del cartellino di Alvaro Morata, attualmente in prestito dall'Atletico Madrid.

La punta Vlahovic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe provare ad acquistare Dusan Vlahovic già a gennaio. La società bianconera potrebbe offrire circa 50 milioni di euro alla società toscana e sarebbe vicina all'intesa contrattuale con il giocatore. Si tratterebbe di un investimento importante che andrebbe a migliorare in maniera evidente il settore avanzato bianconero.

Oltre all'acquisto di una punta la Juventus potrebbe investire su un centrocampista. A tal riguardo potrebbe essere Denis Zakaria il rinforzo per gennaio, Il nazionale svizzero sembra il preferito rispetto ad Axel Witsel e Boubacar Kamara. La sua valutazione di mercato è di circa 30 milioni di euro ma avendo il contratto in scadenza a fine stagione potrebbe costare di meno.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe essere una delle società più attive a gennaio anche nelle cessioni. Ci sono infatti diversi giocatori che non sarebbero considerati ideali al progetto sportivo bianconero per motivi tecnici ed economici. Fra questi rientrano Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, due dei giocatori che più guadagnano in bianconeri con i sette milioni di euro netti a stagione.

A questi potrebbe aggiungersi Arthur Melo, che piace a diverse società inglesi. Si valutano offerte anche per Rodrigo Bentancur e Dejan Kulusevski. Il centrocampista uruguaiano potrebbe approdare all'Atletico Madrid, per lo svedese si parla di un interesse concreto del Tottenham. La Juventus è al lavoro anche per il mercato estivo e starebbe valutando l'ingaggio di parametri zero.

Fra questi spicca Paul Pogba, centrocampista del Manchester United in scadenza di contratto a fine stagione.