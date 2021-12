La Juventus è attesa da match importanti in campionato in questo mese di dicembre. Prima il Genoa, poi Venezia, Bologna e Cagliari diranno molto dei bianconeri e della loro possibilità di recuperare punti alle prime in classifica. A gennaio la società bianconera potrebbe supportare il lavoro del tecnico Massimiliano Allegri acquistando un centrocampista ed una punta. Sarà però importante vendere: i maggiori indiziati a lasciare la Juventus sono Adrien Rabiot, Aaron Ramsey, Arthur Melo, Federico Bernardeschi. Si lavora però anche per il mercato estivo e, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la società bianconera potrebbe effettuare cessioni importanti per agevolare investimenti di qualità.

A tal riguardo, uno dei possibili partenti a giugno potrebbe essere Federico Chiesa. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe pensando di lasciar partire il centrocampista per valorizzare Paulo Dybala, che a breve dovrebbe sottoscrivere un nuovo contratto fino a giugno 2026. Sarebbe una cessione motivata anche da esigenze economiche. La partenza di Chiesa, infatti, garantirebbe circa 70 milioni di euro che potrebbero essere utilizzati per rinforzare la rosa a centrocampo e nel settore avanzato.

Il centrocampista Chiesa potrebbe partire durante il mercato estivo per valorizzare Dybala

La Juventus potrebbe lasciar partire Federico Chiesa durante il mercato estivo. Sarebbe una decisione economica ma anche tecnica, in quanto la società bianconera vorrebbe maggiormente valorizzare Paulo Dybala.

L'argentino, anche contro la Salernitana, ha dimostrato di rendere al meglio nel 4-2-3-1 a supporto di una prima punta e senza la presenza del centrocampista. Proprio contro l'Atalanta, nel primo tempo, Dybala è stato schierato con Morata e con Chiesa. Tutto il settore avanzato non ha inciso come ci si aspettava. Anche il nazionale italiano, da trequartista non riesce a garantire supporto difensivo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A differenza, ad esempio, di Bernardeschi e Kulusevski, che contro la Salernitana hanno aiutato molto in fase difensiva Cuadrado e Pellegrini.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe cedere Chiesa a fine stagione. Sul centrocampista ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società inglesi, fra queste Liverpool, Manchester City e Chelsea.

La sua valutazione di mercato è di circa 70 milioni di euro. A proposito invece del mercato di gennaio, abbiamo parlato dei possibili partenti. Come acquisto per il centrocampo potrebbe arrivare Denis Zakaria, l'alternativa a Axel Witsel. Per il settore avanzato il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic.