La Juventus è al lavoro per il mercato di gennaio ma anche per la prossima stagione. La società bianconera starebbe già valutando i possibili investimenti per la prossima estate. Si cercherà di rinforzare la rosa acquistando giovani di qualità. Non è un caso si parli di un interesse concreto per il difensore dell'Empoli Mattia Viti o per il centrocampista del Sassuolo Davide Frattesi. Tutti giocatori che fanno parte della nazionale under 21 italiana. La Juventus però starebbe valutando un altro giovane talento della rappresentativa giovanile italiana, riferimento del Pisa nel campionato di Serie B.

Ci si riferisce a Lorenzo Lucca, punta di 21 anni che sta mettendo in evidenza non solo qualità tecniche ma anche dal punto di vista realizzativo. Il giocatore è dotato di una fisicità importante che gli permette di contrastare in maniera ideale i difensori. Sul giocatore ci sarebbe l'interesse concreto di diverse società italiane ma secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe in vantaggio per il suo acquisto. La società bianconera potrebbe sfruttare i buoni rapporti professionali con il direttore sportivo del Pisa Claudio Chiellini, fratello di Giorgio.

La punta Lucca possibile acquisto della Juventus del calciomercato estivo

La Juventus potrebbe acquistare Lorenzo Lucca la prossima estate.

La società bianconera sarebbe in vantaggio sulle altre per l'ottimo rapporto professionale con il Pisa, società proprietaria del cartellino della punta. Come è noto infatti il direttore sportivo è Claudio Chiellini, ex dirigente della Juventus under 23 e fratello del difensore bianconero Giorgio. La valutazione di mercato di Lucca è di circa 10 milioni di euro ma se dovesse confermarsi nei prossimi mesi potrebbe incrementare notevolmente.

In 15 partite in Serie B Lucca ha segnato sei gol fornendo due assist decisivi ai suoi compagni. Fino ad adesso ha disputato quattro partite nella nazionale under 21 italiana segnando due gol. Lucca è seguito anche dal commissario tecnico della nazionale italiana Roberto Mancini, che potrebbe valutare una sua convocazione anche in previsione spareggi per l'accesso al mondiale in Qatar.

A tal riguardo l'Italia giocherà la semifinale contro la Macedonia. In caso di vittoria l'avversario in finale potrebbe essere il Portogallo o la Turchia.

Il mercato della Juventus

La Juventus però è al lavoro anche per il mercato di gennaio e potrebbe acquistare un centrocampista e una punta. Si valutano diversi giocatori: piacciono Axel Witsel, Denis Zakaria, Boubacar Kamara, Julian Alvarez e Dusan Vlahovic. I preferiti sono il nazionale svizzero e la punta della Fiorentina, che però ha un prezzo di mercato importante.