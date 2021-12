La Juventus ottiene un'importante vittoria in campionato contro il Cagliari che gli permette di diminuire la distanza dal quarto posto. Il pareggio dell'Atalanta contro il Genoa porta i bianconeri a meno quattro punti dai bergamaschi. Gennaio dirà se la Juventus potrà raggiungere i primi quattro posti, in quanto ci saranno match impegnativi contro il Napoli, la Roma e il Milan. Intanto la società bianconera è al lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi giusti per migliorare la rosa. L'amministratore delegato Maurizio Arrivabene, in una recente intervista, ha dichiarato che l'aumento di capitale non servirà per acquistare giocatori ma per dare stabilità alla società.

Ci potrebbero essere però degli investimenti a prezzo vantaggioso. Gli acquisti principali potrebbero essere posticipati a giugno, a tal riguardo secondo la stampa spagnola la Juventus avrebbe individuato in un giocatore del Real Madrid un possibile rinforzo per il settore avanzato. Si tratta di Marco Asensio, che il tecnico Carlo Ancelotti non considera un titolare. Lo spagnolo è stato protagonista nel match di Champions League segnando un gol da fuori area. Il calciatore è un mancino e sarebbe l'ideale sia per il 4-3-3 che come trequartista del 4-2-3-1. Allegri gradirebbe il suo acquisto e a giugno potrebbe arrivare a prezzo vantaggioso essendo in scadenza a giugno 2023.

Asensio potrebbe approdare alla Juventus a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli, la Juventus potrebbe acquistare Marco Asensio nel Calciomercato estivo. Potrebbe essere lo spagnolo il rinforzo gradito dalla società bianconera per migliorare il settore avanzato. Lo spagnolo va in scadenza a giugno 2023 e potrebbe arrivare ad un prezzo vantaggioso.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La sua valutazione di mercato attuale è di circa 35 milioni di euro ma nei prossimi mesi potrebbe diminuire. La Juventus potrebbe investire sul giocatore in caso di qualificazione alla prossima edizione di Champions League per motivi economici, ma anche perché il giocatore vorrebbe giocare la massima competizione europea.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa a gennaio con un centrocampista ed una punta. Molto dipenderà dalle cessioni, se si dovessero concretizzare le partenze di Aaron Ramsey e Arthur Melo la società bianconera alleggerirebbe il monte ingaggi e potrebbe investire su giocatori evitando di spendere somme importanti per i cartellini. A tal riguardo si parla di un interesse concreto per Denis Zakaria, in scadenza di contratto a fine stagione. Per quanto riguarda il settore avanzato i preferiti sono Gianluca Scamacca e Anthony Martial. Il francese potrebbe arrivare dal Manchester United in prestito con diritto di riscatto.