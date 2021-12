La Juventus potrebbe essere una delle società più attive sul mercato a gennaio. Si parla infatti di tante possibili cessioni che potrebbero riguardare la società bianconera e che agevolerebbero l'acquisto di almeno un centrocampista e di una punta. Fra i giocatori che potrebbero lasciare la società bianconera ci sono Aaron Ramsey, Adrien Rabiot e Arthur Melo, tutti centrocampisti dall'ingaggio importante. La Juventus vuole anche alleggerire il monte ingaggi, soprattutto perché l'apporto dato dai prima menzionati nelle ultime stagioni non giustifica il loro stipendio.

Se si dovessero concretizzare alcune cessioni la Juventus potrebbe acquistare un centrocampista di qualità. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse concreto per Axel Witsel e Denis Zakaria, in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. La stampa spagnola però ha lanciato una notizia che avrebbe del clamoroso. L'ex centrocampista bianconero Miralem Pjanic, attualmente in prestito al Besiktas dal Barcellona, potrebbe lasciare la società turca a gennaio e rientrare anticipatamente alla società catalana, non per rimanerci, in quanto Allegri lo vorrebbe alla Juventus.

Il centrocampista Pjanic potrebbe approdare alla Juventus a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi spagnoli il centrocampista Miralem Pjanic potrebbe ritornare alla Juventus in prestito.

Il tecnico Massimiliano Allegri vorrebbe il giocatore attualmente in prestito al Besiktas ma il cui cartellino è di proprietà del Barcellona. Come è noto il tecnico toscano lo ha allenato dal 2016 al 2019 alla Juventus e lo conosce molto bene. Il suo apporto qualità potrebbe essere molto importante in quanto garantirebbe impostazione di gioco.

Considerando che si parla di un addio in prestito di Arthur Melo a gennaio, la Juventus potrebbe provare a riportare Pjanic in bianconero sempre in prestito, utilizzando l'ingaggio del brasiliano per pagare quello di Pjanic. Sarebbe un ritorno clamoroso ma molto utile alla Juve, in quanto il 31enne si integrerebbe molto bene con Manuel Locatelli e potrebbe giocare sia in un centrocampo a due che in un centrocampo a tre.

La Juventus potrebbe rinforzare la rosa a gennaio acquistando anche una punta. Se si dovesse concretizzare anche la partenza di Kulusevski (si parla di un suo addio che potrebbe garantire circa 40 milioni di euro) la società bianconera avrebbe una somma importante per rinforzare il settore avanzato. Difficile arrivare a Dusan Vlahovic, che la Fiorentina non vorrebbe cedere a gennaio, potrebbe essere la punta del Sassuolo Gianluca Scamacca il rinforzo ideale.