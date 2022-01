Si avvicina il ritorno in campo per il Crotone e la formazione rossoblù prova a stringere i tempi per regalare al tecnico Francesco Modesto alcuni rinforzi. Diversi i profili accostati, in ogni reparto, nelle ultime giornate. Arriverebbero però conferme sull'imminente cessione di Ahmad Benali così come sul possibile ritorno in Calabria di Vladimir Golemic. Due nomi si sarebbero però aggiunti alla lista dei possibili acquisti degli squali: si tratterebbe dell'esterno offensivo Matteo Cancellieri dell'Hellas Verona e dell'attaccante Demir Ceter del Cagliari.

Crotone tra ritorni e volti nuovi

Sembrerebbe avvicinarsi sempre più il ritorno a Crotone del difensore Vladimir Golemic. Il calciatore serbo, svincolatosi in estate dopo tre annate in Calabria, è attualmente vincolato da contratto con il club greco del Pas Lamia. Il difensore però non disdegnerebbe un rientro in Italia e già nelle ultime settimane sui social ha manifestato il suo amore per i colori rossoblù. A lui potrebbero però aggiungersi anche altri due elementi: si tratta dell'attaccante esterno Matteo Cancelleri in uscita dell'Hellas Verona e della punta Demir Ceter del Cagliari, sul quale però avrebbe richiesto informazioni anche il Pisa, formazione capolista del torneo cadetto.

Crotone, Benali verso la cessione

Dopo quattro annate sembrerebbe ormai imminente la cessione del centrocampista Ahmad Benali al Brescia. Il calciatore libico tornerebbe così alle Rondinelle, formazione con la quale a militato dal 2012 al 2015. Il suo trasferimento a titolo definitivo alla squadra di Pippo Inzaghi potrebbe, in senso opposto, sbloccare la cessione del fantasista Nikolas Spalek al Crotone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

In ballo rimarrebbe anche il difensore Jhon Chancellor, sul quale oltre ai rossoblù si sarebbero interessati Alessandria e soprattutto Frosinone.

Le altre possibili operazioni

In uscita il Crotone dovrebbe concludere il suo rapporto con due giovani prospetti: si tratta dell'esterno offensivo Musa Juwara e dell'attaccante Brian Oddei.

Entrambe i calciatori, poco impiegati nella prima parte de torneo, dovrebbero rientrare per fine prestito al Bologna e al Sassuolo per essere girati in prestito ad un'altra formazione, presumibilmente del torneo di Serie B. In attacco il Crotone starebbe valutando diversi nomi, tra questi ci sarebbero Camillo Ciano del Frosinone oltre a Roberto Insigne e Gabriele Moncini del Benevento. A centrocampo un altro ritorno potrebbe riguardare Leonardo Capezzi, ex calciatore degli squali, prossimo a cambiare maglia visto il poco spazio ritagliato nella prima parte del campionato di Serie A con la Salernitana.