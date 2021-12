Confermare i giocatori più importanti della rosa a disposizione del tecnico bianconero Massimiliano Allegri: è questo l'obiettivo della Juventus sul Calciomercato, sia per questo inverno che per la prossima estate.

De Ligt piacerebbe al Barcellona

Tra i calciatori con maggiori richieste, c'è Matthjis De Ligt, centrale difensivo olandese che si sta ritagliando un ruolo da protagonista nella Juventus targata Allegri. Il difensore bianconero è nel mirino di diversi top club europei: tra questi ci sarebbe il Barcellona, che nella prossima stagione vorrebbe effettuare un mercato ambizioso per ritornare ai vertici del calcio spagnolo e internazionale.

Nel contratto tra la Juventus e De Ligt ci sarebbe una clausola rescissoria da 120 milioni di euro, che però per il Barcellona potrebbe ridursi a 75 milioni di euro. Molto dipenderà dalle possibilità economiche del club catalano (che ha appena acquistato Ferran Torres dal Manchester City per 55 milioni di euro) e soprattutto dalla volontà della Juventus di ascoltare possibili offerta per il centrale olandese.

Altro nodo da sciogliere riguarda l'ingaggio da 12 milioni che De Ligt percepisce con la maglia bianconera, cifra che in questo momento il Barcellona non può permettersi, visto anche i tagli di ingaggio per alcuni "senatori" come Piquè e Sergi Roberto.

Per quanto concerne invece il mercato invernale, la priorità in casa juventina è intanto l'arrivo di un attaccante: fari puntati su Gianluca Scamacca, attaccante italiano del Sassuolo valutato 35-40 milioni di euro.

Juve, possibile ritorno di fiamma per Zakaria

Intanto, la Juventus sta pensando anche agli acquisti per la prossima sessione estiva di calciomercato, così da rinforzare l'organico a disposizione di Massimiliano Allegri.

Il reparto che in estate potrebbe subire le maggiori modifiche è il centrocampo: infatti, la dirigenza bianconera sta lavorando per regalarsi un giocatore da affiancare a Locatelli nella nuova mediana; tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Cherubini ci sarebbe anche quello di Denis Zakaria, centrocampista svizzero in forza al Borussia Moencheglabach, che potrebbe non rinnovare il proprio contratto con il club tedesco.

Per questo il 25enne centrocampista, sarà libero per giugno: i bianconeri stanno monitorando la situazione con l'obiettivo di anticipare la concorrenza e accaparrarsi le prestazioni del mediano svizzero.

Un altro nome da prendere in considerazione per la mediana, è quello di Aurelien Tchouameni, centrocampista francese del Monaco valutato 40 milioni di euro.