Domenica 9 gennaio alle ore 12:30 ci sarà Venezia-Milan, incontro valido per il 21° turno di Serie A 21/22. I lagunari, nel corso del turno precedente, avevano in programma di giocare giovedì 6 gennaio alle ore 18:30 contro la Salernitana di Colantuono allo Stadio Arechi ma il match è stato rinviato a causa dei nove positivi al Covid-19 della squadra campana. Il Diavolo, invece, si è imposto per 3-1 nella gara casalinga contro la Roma di Mourinho, grazie ai goal di Giroud (rigore), Messias e Leao a cui ha risposto Abraham per la compagine capitolina.

Statistiche: l'ultima vittoria del Venezia contro il Milan in gare di Serie A risale al 19 marzo 2000, quando i lagunari fecero bottino pieno per 1-0.

Venezia, 4-3-3 per Zanetti

Mister Zanetti e il suo Venezia mancano all'appuntamento con la vittoria in campionato oramai da sette turni, quando si imposero per 1-0 in trasferta col Bologna. Per tentare di impensierire i rossoneri, l'allenatore lagunare potrebbe schierare il 4-3-3, con Lezzerini in porta. Ceccaroni e Modolo, invece, dovrebbero comporre la linea difensiva centrale, mentre Ebuhei e Mazzocchi agiranno come terzini. Cerniera di centrocampo che avrà ottime chance di essere formata, almeno inizialmente, da Ampadu, Busio e Crnigoj. Tridente offensivo che, infine, potrebbe essere composto da Johnsen, Henry e Aramu.

Salteranno la gara Caldara e Tessmann causa squalifica.

Milan, Saelemaekers e Leao in lizza per una maglia

Stefano Pioli e il suo Milan saranno più che mai intenzionati a centrare la terza vittoria consecutiva in Serie A, dopo i successi con Empoli e Roma, malgrado non potranno contare sulle prestazioni di Ballo-Tourè, Kessie e Bennacer impegnati nella Coppa d'Africa ma anche di Kjaer per infortunio.

L'allenatore del Diavolo potrebbe scegliere il suo fedele 4-2-3-1, con Maignan a difesa dei pali. Quartetto che potrebbe essere composto da Kalulu-Gabbia al centro, con Theo Hernandez e Florenzi nelle vesti di terzini. I mediani titolari del Milan, invece, avranno buone possibilità di essere Krunic e Tonali. Leao e Saelemaekers, oltre ai probabili impieghi dal primo minuto di Diaz e Messias sulla trequarti campo, dovrebbero essere in lizza per una maglia, col calciatore belga classe '99 che pare avanti nelle gerarchie del tecnico.

Il vertice offensivo rossonero, in ultimo, vedrà il ballottaggio di Giroud e Ibrahimovic, con l'attaccante ex Chelsea che sembra leggermente favorito. Le condizioni fisiche di Romagnoli e Tomori saranno da valutare ma, qualora i due difensori dovessero recuperare in tempo per la gara, potrebbero essere i titolari al posto di Kalulu e Gabbia.

Le probabili formazioni di Venezia-Milan:

Venezia (4-3-3): Lezzerini, Ebuhei, Ceccaroni, Mazzocchi, Modolo, Ampadu, Busio, Crnigoj, Henry, Johnsen, Aramu. Allenatore: Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan, Hernandez, Kalulu (Romagnoli), Gabbia (Tomori), Florenzi, Tonali, Krunic, Saelemaekers (Leao), Diaz, Messias, Giroud (Ibrahimovic). Allenatore: Pioli.