La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato. Ci si attende però molto lavoro anche per quanto riguarda il mercato, con la società bianconera che potrebbe rinforzare centrocampo e settore avanzato. Molto dipenderà dalle cessioni, si parla della possibile partenza di Aaron Ramsey e Arthur Melo, a cui potrebbe aggiungersi anche quella di Alvaro Morata. Almeno secondo la stampa spagnola, che parla di un'intesa raggiunta fra lo spagnolo e il Barcellona. Come dichiarato però dal giornalista sportivo Gianluca Di Marzio recentemente ci sarebbe stato un confronto fra lo spagnolo e il tecnico Massimiliano Allegri in cui il toscano gli avrebbe ribadito la fiducia e che vorrebbe la sua permanenza anche nella seconda parte della stagione.

Di Marzio ha sottolineato che sono due i motivi che avrebbe portato la Juventus e il tecnico a decidere per un'eventuale permanenza dello spagnolo. Il giocatore si sta allenando bene in questo inizio anno, inoltre non ci sarebbero sostituti di qualità che potrebbero arrivare alla società bianconera nel mercato di gennaio.

La Juventus non vorrebbe cedere lo spagnolo Morata a gennaio

'Il tecnico del Barcellona Xavi aveva Morata in cima alla lista dei desideri per rinforzare il suo settore avanzato, ma è molto probabile che debba rinunciarci: la Juventus non intende al momento lasciarlo partire'. Queste le dichiarazioni di Gianluca Di Marzio in merito alle notizie di mercato che parlano di un possibile approdo di Morata al Barcellona a gennaio.

Secondo il giornalista sportivo la società bianconera potrebbe non effettuare acquisti o cessioni nel settore avanzato nel mercato di gennaio, soprattutto perché i giocatori che interesserebbero difficilmente potrebbero arrivare. Ci si riferisce in particolar modo a Mauro Icardi e a Gianluca Scamacca. In merito alla punta del Paris Saint Germain ha dichiarato: 'La Juventus non vuole impegnarsi con un giocatore come l'argentino dall'ingaggio molto alto per più di sei mesi.

La società bianconera vorrebbe anticipare l'acquisto di Scamacca già da gennaio per averlo poi a giugno'.

Il mercato della Juventus

Se fosse confermate le notizie di mercato di Gianluca Di Marzio, la Juventus potrebbe rinforzare solo il centrocampo a gennaio. Molto dipenderà dalle cessioni, a tal riguardo si parla della possibile partenza in prestito di Aaron Ramsey e Arthur Melo, che piacciono a diverse società inglesi.

Le loro cessioni garantirebbero un risparmio importante sul monte ingaggi che potrebbe agevolare l'acquisto di Denis Zakaria. Sarebbe il centrocampista svizzero il possibile rinforzo della Juventus, il giocatore va in scadenza di contratto a fine stagione.