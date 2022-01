La Juventus dopo più di due settimane dall'inizio del mercato di gennaio non ha ancora effettuato operazioni ufficialo. Come dichiarato anche da Allegri, la società bianconera avrebbe voluto continuare con gli stessi giocatori fino a fine stagione, l'infortunio di Chiesa ha cambiato però le strategie di mercato, con una punta che potrebbe arrivare per rinforzare il settore avanzato. Potrebbero inoltre partire Aaron Ramsey e Arthur Melo, il gallese e il brasiliano piacciono a diverse società inglesi. Per loro potrebbe definirsi un trasferimento in prestito, con la Juventus che andrebbe a risparmiare una somma importante sul monte ingaggi.

Se si dovessero concretizzare entrambi le cessioni, la Juventus potrebbe acquistare a centrocampo Denis Zakaria e nel settore avanzato Sardar Azmoun. Sembrano essere loro i preferiti della società bianconera per il mercato di gennaio, anche perché arriverebbero a prezzo agevolato essendo entrambi in scadenza di contratto con le rispettive società a fine stagione. Il nazionale svizzero potrebbe essere acquistato per circa 20 milioni di euro, la punta iraniana dello Zenit San Pietroburgo potrebbe arrivare per circa 5 milioni di euro.

Il centrocampista Zakaria e la punta Azmoun potrebbero arrivare alla Juve a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Denis Zakaria e Sardar Azmoun a gennaio.

Il nazionale svizzero piace a diverse società, fra cui anche il Manchester United, che però vorrebbe acquistarlo a parametro zero a giugno. La Juventus potrebbe anticipare i tempi offrendo una somma per il suo cartellino a gennaio.

Piacerebbe ai bianconeri pure la punta dello Zenit San Pietroburgo, che anche in questa stagione è andato in doppia cifra sul piano realizzativo fra campionato russo, Supercoppa russa e Champions League , l'attaccante ha una fisicità che potrebbe essere molto utile alla Juventus.

Il suo arrivo nella squadra bianconera potrebbe agevolare lo spostamento sulla fascia di Morata e Kean, che andrebbero a sostituire Chiesa, il quale non ci sarà per la seconda parte della stagione.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus non farà acquisti importanti a gennaio. È lecito invece attendersi l'arrivo di una punta giovane e di qualità a giugno, con Gianluca Scamacca e Dusan Vlahovic che paiono i preferiti.

A febbraio però la società bianconera dovrà lavorare anche sulla situazione contrattuale dei giocatori in scadenza a giugno. Fra questi spicca Paulo Dybala, recentemente andato in gol in campionato contro l'Udinese.