La Juventus è attesa da settimane importanti per il calcio giocato e per il mercato. I match di campionato contro il Napoli, la Roma, l'Udinese e il Milan ci diranno molto se i bianconeri riusciranno a recuperare punti alle prime quattro in classifica. Da febbraio ritorna anche la Champions League e proprio per questo la società bianconera potrebbe decidere di supportare il lavoro del tecnico Allegri con l'acquisto di un centrocampista e di una punta. Rinforzi nel settore avanzato che potrebbero diventare due nel caso in cui dovesse partire Alvaro Morata.

A tal riguardo arrivano conferme importante in merito alla cessione dello spagnolo al Barcellona. Come sostituto si parla di un interesse concreto per Mauro Icardi, punta del Paris Saint Germain. Sull'argentino però secondo la stampa sudamericana ci sarebbe anche il Manchester United, che starebbe lavorando alla cessione di Edinson Cavani. Icardi potrebbe diventare il rinforzo ideale a supporto di Cristiano Ronaldo. Il Paris Saint Germain potrebbe cederlo in prestito con obbligo di riscatto per un totale di 40 milioni di euro.

Il Manchester United potrebbe acquistare Icardi a gennaio

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi argentini ci sarebbe anche il Manchester United interessato all'acquisto di Mauro Icardi a gennaio.

Si è parlato molto di un possibile approdo dell'argentino alla Juventus negli ultimi giorni. La società inglese però non avrebbe problemi a garantire al Paris Saint Germain i 40 milioni di euro fra prestito e obbligo di riscatto del cartellino del giocatore. La Juventus invece preferirebbe un prestito con diritto di riscatto, anche perché la società bianconera vorrebbe valutare l'argentino nei sei mesi di prestito e successivamente decidere di riscattarlo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Inoltre la Juventus potrebbe decidere di acquistare una punta giovane e di qualità nel Calciomercato estivo. Il preferito sembra essere il giocatore della Fiorentina Dusan Vlahovic, che ha un prezzo di mercato di circa 70 milioni di euro anche se potrebbe diminuire nei prossimi mesi. A giugno il giocatore sarà ad un anno dalla scadenza del suo contratto con la società toscana.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche su altri giocatori per rinforzare il settore avanzato a gennaio. Fra quelli seguiti dalla società bianconera ci sarebbe anche Gianluca Scamacca, che ha una valutazione di mercato simile a quella di Icardi. Il Sassuolo potrebbe cederlo a gennaio in prestito ma chiederebbe l'obbligo di riscatto a giugno per circa 40 milioni di euro. La società bianconera come nel caso di Icardi preferirebbe un diritto di riscatto del cartellino del giocatore.