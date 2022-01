Il Milan non approfitta del mezzo passo falso dell'Inter e perde clamorosamente in casa per 2-1 contro lo Spezia nel posticipo di Serie A.

Risultato condizionato dall'incapacità dei rossoneri di mantenere il vantaggio, arrivato in seguito alla rete di Leao allo scadere del primo tempo. Così il pari di Agudelo al 64' mette in difficoltà l'undici di Pioli, rimasto imbrigliato in una partita all'apparenza semplice. Nel finale, la doccia da tiepida è diventata gelata: l'arbitro Serra fischia prima del gol di Messias, poi l'1-2 di Gyasi all'ultimo secondo, al 96°.

Milan, occasione sprecata contro lo Spezia

Il Milan resta secondo in classifica e vede il Napoli - vittorioso a Bologna - ritornare sotto di due punti. Il gol di Leao, al termine di un primo tempo in cui ha sfiorato la rete in due occasioni, sembrava aver spianato la strada ai rossoneri. Nella ripresa invece, è venuto fuori l'orgoglio della formazione di Thiago Motta: i bianconeri hanno tenuto bene il campo, ottenendo prima il pari con Agudelo e poi la vittoria con Gyasi. L'epilogo finale, condizionato da una discussa decisione dell'arbitro Serra, esalta la voglia di salvarsi della compagine ligure. Con tre vittorie nelle ultime quattro partite, i bianconeri si portano a sei lunghezze di vantaggio dal Cagliari terzultimo.

Il Milan invece, ha fallito un'occasione incredibile per recuperare terreno sull'Inter ed ora rischia di scivolare a -6 quando i nerazzurri recupereranno la partita con il Bologna.

Ora il Milan dovrà necessariamente battere la Juventus nella prossima giornata per riprendere il cammino verso lo scudetto. Al match contro la Juve, seguiranno la sosta per le Nazionali e successivamente il derby con l'Inter di Simone Inzaghi.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Due appuntamenti decisivi per il futuro dei rossoneri in ottica scudetto e qualificazione Champions. Napoli, Atalanta e Juventus possono ulteriormente [VIDEO]avvicinarsi e inghiottire la squadra di Pioli.

La decisione finale dell'arbitro Serra fa discutere

La discussa decisione dell'arbitro Serra ha condizionato il finale di gara.

Per come si è sviluppata l'azione, assomiglia molto alla rete "negata" ad Abraham in Juventus-Roma, quando l'arbitro Orsato decise di fischiare il rigore anziché concedere la rete all'attaccante giallorosso. Nel caso di Milan-Spezia invece, Rebic è stato atterrato fuori area e la palla è andata a finire tra i piedi di Messias: il brasiliano ha trafitto Provedel con un tiro a giro sotto l'incrocio ma l'arbitro si è lasciato sfuggire il fischio del fallo, decretando di fatto l'annullamento del gol, fra le proteste. Oltre il danno la beffa per i milanesi, il contropiede targato Agudelo, Kovalenko, Gyasi ha infatti regalato la vittoria allo Spezia, con gol di quest'ultimo.

I liguri di mister Thiago Motta ora in classifica volano a +6 punti sul Cagliari terzultimo